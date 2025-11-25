Alibaba sorprende a Wall Street: la demanda de IA dispara su negocio de nube

El gigante chino decomercio electrónico registró un crecimiento interanual del 34% en su división Cloud gracias a la IA.

Alibaba , el gigante chino del comercio electrónico y la tecnología en la nube, reportó sólidos resultados financieros correspondientes al tercer trimestre del año que superaron los pronósticos de Wall Street y fueron impulsados por una gran demanda de inteligencia artificial (IA), la cual disparó sus ingresos en el segmento cloud.

Concretamente, el grupo fundado por Jack Ma reportó ingresos por 247.800 millones de yuanes en el trimestre que terminó el 30 de septiembre, superando ligeramente las expectativas de los analistas de Wall Street

Lo importante fue que su división Cloud Intelligence creció un 34% interanual, hasta 39.800 millones de yuanes , demostrando que la estrategia de Alibaba está cada vez más atada al auge de la computación en la nube para IA.

En las declaraciones oficiales, Toby Xu , director financiero, dijo que desplegaron más de 120.000 millones de yuanes en gasto de capital en los últimos cuatro trimestres para infraestructura de IA y nube.

"La facturación proveniente de la IA está representando una proporción cada vez mayor de nuestro negocio de nube con clientes externos", afirmó Xu, añadiendo que la empresa está "reinvirtiendo sus utilidades y flujo de caja libre para el futuro", aun cuando la rentabilidad en el corto plazo pueda ser volátil.

Por su parte, el director ejecutivo Eddie Wu también aportó sus visiones estratégicas. "Este trimestre, nuestro enfoque estratégico en consumo y en IA + cloud entregó un fuerte crecimiento. Nuestra inversión decisiva en el negocio de comercio instantáneo alcanzó hitos clave al ganar la mente de los consumidores", mencionó.

Además, dijo que seguirán enfocados en sus "negocios centrales" y continuarán impulsando la IA y la nube como un nuevo motor para su crecimiento a largo plazo.

Wall Street celebra

Las cifras positivas del negocio de nube se dan en un contexto en el que Alibaba está dispuesta a sacrificar márgenes para capturar la ola de la IA.

Aunque sus beneficios ajustados se vieron presionados por los enormes desembolsos en infraestructura, la empresa ve esto como una inversión esencial. De hecho, ya había anunciado un plan para invertir 380.000 millones de yuanes en los próximos tres años en IA e infraestructura de nube.

Este impulso fue muy bien recibido por el mercado: los inversores interpretan que Alibaba no sólo está fortaleciendo su negocio tradicional de comercio, sino que también se está posicionando como un actor de peso en la computación en nube impulsada por IA.

Si bien las inversiones elevadas limitan la rentabilidad ahora, para muchos analistas el gran premio está en su apuesta por consolidar una infraestructura tecnológica de largo plazo.