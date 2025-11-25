Se despertó el dólar blue: anotó su mayor suba diaria en un mes

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

El billete paralelo subió $35 (+2), su mayor suba diaria desde el 21 de noviembre, cuando escaló $40 (+2,7%) hasta los $1.545.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $22,5 hasta los $1.447,50 .

El dólar CCL opera en $1.519,72 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5%.

El dólar MEP cotiza a $1.475,86 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 25 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 25 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.505,11, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 25 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.300, según Binance.