Se despertó el dólar blue: anotó su mayor suba diaria en un mes

El dólar blue cerró a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 25 de noviembre
El billete paralelo subió $35 (+2), su mayor suba diaria desde el 21 de noviembre, cuando escaló $40 (+2,7%) hasta los $1.545.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, martes 25 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar avanzó $22,5 hasta los $1.447,50.
Valor del CCL hoy, martes 25 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.519,72 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 25 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.475,86 y la brecha con el dólar oficial queda en el 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 25 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 25 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.505,11, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 25 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.300, según Binance.
