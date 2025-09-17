Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 17 de septiembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA tocaron un nuevo mínimo desde julio.

El dólar oficial operó a $1.438,66 para la compra y a $1.489,99 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se vendió a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta.

El dólar blue cotizó a $1.490, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas internacionales cedieron u$s98 millones, hasta los u$s39.777 millones, nuevo mínimo desde el 31 de julio. Por primera vez desde que comenzó el esquema cambiario de las "bandas", el BCRA vendió dólares (-u$s53 millones).

Por otra parte, la tasa nominal anual TAMAR, para los plazos fijos mayoristas, volvió a retroceder, desde el 45,94% hasta el 43,69% (del 56,89% al 53,53% en términos efectivos).

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.474, más de un peso por encima del techo de la banda, hoy en $1474,3.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 17 de septiembre El dólar blue cotizó a $1.490 para la venta y la brecha con el oficial mayorista quedó en el 1,1%. Valor del MEP hoy, miércoles 17 de septiembre El dólar MEP operó a $1.486,47 y la brecha contra el mayorista es de 0,8%. Valor del dólar CCL hoy, miércoles 17 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.499,85, por lo cual la brecha es de 1,7%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,50. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.491,91, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.567, según Binance.