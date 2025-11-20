"Los ahorcaría": Donald Trump pidió la pena de muerte para seis legisladores demócratas y los acusó de sedición + Seguir en









El presidente de EEUU arremetió contra congresistas demócratas y los acusó de “traición”, luego de que difundieran un mensaje sobre rechazar órdenes ilegales.

Donald Trump acusó a parlamentarios de cometer “sedición del más alto nivel”, calificó sus declaraciones de “traición”.

El presidente de EEUU, Donald Trump, exigió la pena de muerte a seis legisladores demócratas, en otra declaración más que polémica. El pedido de Trump se dio luego de que los congresistas publicaran un video en el que recordaban a los militares su obligación de rechazar órdenes ilegales.





El mandatario estadounidense acusó a los parlamentarios de cometer “sedición del más alto nivel”, calificó sus declaraciones de “traición” y reclamó que fueran “arrestados y juzgados". A través de su red social, Truth Social.

image El video que compartieron legisladores demócratas y que hizo enojar a Trump Las explosivas afirmaciones ocurrieron luego de que un grupo de senadores y representantes demócratas con pasado militar o en inteligencia difundiera un mensaje dirigido a los militares en actividad. En ese video, recordaban que las amenazas a la Constitución no siempre vienen del exterior y que el propio sistema legal estadounidense exige rechazar órdenes abiertamente ilegales, sin importar quién las dicte.

Aunque el mensaje no hacía referencia a una orden puntual, la publicación coincidió con reportes de soldados que habrían expresado dudas sobre la legalidad de recientes operaciones contra presuntos narcotraficantes. Puertas adentro, las fuerzas armadas estadounidenses se encuentran en un escenario de desconfianza.

video demócratas Por su parte, el Pentágono evitó pronunciarse sobre el contenido del video, pero recordó que el Código Uniforme de Justicia Militar obliga a acatar únicamente órdenes legítimas, y que el juramento de los uniformados es hacia la Constitución, no hacia una figura política. Ni el Departamento de Justicia ni los legisladores involucrados respondieron a las consultas de la prensa.

Antes de la escalada de Trump, varios dirigentes republicanos ya habían criticado el video de los legisladores demócratas, acusándolos de incentivar una supuesta “rebeldía” dentro de las fuerzas armadas. Pero las declaraciones del mandatario llevaron la discusión a un nivel inédito, abriendo un frente que vuelve a tensionar la relación entre el poder civil, el estamento militar y el propio sistema político estadounidense.