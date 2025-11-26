El dólar blue cerró a la baja por segunda vez en cuatro ruedas + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Conocé a cuánto opera el dólar blue hoy. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 26 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.453,50.

Valor del CCL hoy, miércoles 26 de noviembre El dólar CCL opera en $1.515,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en 4,3%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 26 de noviembre El dólar MEP cotiza a $1.480,61 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 26 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 26 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.524,70, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 26 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.011,45, según Binance.