Los bonos en dólares cortan su racha negativa, pero el riesgo país sigue arriba de 650 puntos y cae el S&P Merval

Los activos argentinos vuelven a operar con disparidad este miércoles. Si bien la bolsa porteña opera en baja, los ADRs anotan mayoría de ganancias.

El riesgo país acumula tres subas al hilo.

Los bonos soberanos en dólares comienzan este miércoles 26 de noviembre con una tendencia positiva, mientras que las acciones operan en sentido contrario, con un mercado atento al resultado de la licitación de deuda en pesos que se conocerá sobre el cierre de la jornada. El riesgo país registra un leve repliegue, aunque se mantiene arriba de los 650 puntos básicos.

Las principales ganancias en el segmento de renta fija las arrojan el Global GD38 (+1,1%) y el Global GD29 (+0,6%). De este modo, el riesgo país corta una racha de tres subas al hilo, al retroceder tres unidades (-0,5%) y ubicarse en los 653 puntos.

Esta semana el Tesoro Nacional enfrenta vencimientos por algo más de $14 billones, de los cuales un 27% corresponde a una letra Dólar linked. El resto se distribuye entre una letra a tasa fija (Lecap) y otra indexada a la tasa de los plazos fijos mayoristas Tamar.

"Justamente en esta licitación se ofrece la letra TAMAR a abril de 2026, por lo que el roll over de ese título está asegurado. El grueso de la adjudicación de esta letra irá a los bancos, pero si Finanzas decide cortar a mercado usando el sendero TAMAR breakeven, la M30A6 debería ubicarse en +2%. Si, en cambio, repiten la lógica de la licitación para bancos de agosto y suponen estabilidad de tasas, el corte sería –3,5%, algo que luciría punitivo para las entidades", señaló Tomas Tagle, de Bull Market Brokers.

"Nos gusta la letra licitando en la zona 2%-3%, dado que es un instrumento relativamente corto y tendría en precios una TAMAR promedio por debajo de 29%", acotó.

Aun así, Tagle pronosticó que "por los vencimientos abultados, por el menor rolleo de lo que expira en dólar linked y considerando que el título más corto no es particularmente breve (a 80 días), pareciera que el roll-over no alcanzará el 100%". "Necesitan rollear por encima del 71% para poder afrontar los pagos con los pesos que hoy tienen en el BCRA, aunque disponen de saldos adicionales en bancos comerciales", profundizó. S&P Merval y ADRs El S&P Merval cae 0,5% hasta las 2.852.183,81 unidades. Asimismo, medido en dólares anota una variación negativa de igual proporción. En Wall Street, los ADRs exhiben mayoría de subas. Se destacan las de Edenor (+3,8%), Central Puerto (+3,3%) y Loma Negra (+3,2%). A nivel global, los futuros del Dow Jones operan con subas del 0,1%, los del S&P avanzan 0,3% y los del Nasdaq operan con subas del 0,4%. Los commodities energéticos y agrícolas operan mixtos, con el petróleo Brent cayendo 0,1% y la soja operando sin cambios. En cuanto a monedas, tampoco se observan cambios significativos en el índice dólar, mientras que la tasa de los bonos del Tesoro de EEUU sube levemente.