Los depósitos en dólares tocaron un nuevo récord, por encima de los u$s35.500 millones + Seguir en









Las colocaciones ya habían trepado fuerte en octubre, en un contexto de dolarización de carteras previo a las elecciones.

Los depósitos en dólares superaron los u$s35.500 millones. ambito.com

Los depósitos en dólares alcanzaron la semana pasada los u$s35.524 millones, un nuevo récord desde la salida de la convertibilidad. Este incremento se da mientras los depósitos en moneda local no repuntan.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

image Paralelamente, las colocaciones en pesos, que habían alcanzado un pico de $100 billones, bajaron a $94 billones al 18 de noviembre, últimos datos disponibles en el Banco Central (BCRA).

Durante octubre los depósitos en moneda dura habían saltado casi u$s1.200 millones. Si bien se dio como reflejo de la dolarización de carteras en un contexto pre electoral, el dato positivo fue que esos billetes permanecieron dentro del sistema financiero, a diferencia de previas electorales anteriores. Según la consultora LCG, solamente US$570 millones habrían salido de los bancos.

Más allá de la dolarización de carteras, otra hipótesis de este aumento es que podría tener influencia la compra para gastos de servicios y turismo.

El crédito en dólares muestra mayor volatilidad y caen los depósitos del Tesoro Vale recordar que las colocaciones en moneda estadounidense subieron fuerte a fines de 2024, fundamentalmente como consecuencia del generoso blanqueo impulsado por el Gobierno. Al comienzo muchas de esas divisas se tradujeron en un incremento del crédito, pero en los últimos meses la dinámica fue más volátil, frente a la incertidumbre generalizada.

Los últimos datos del BCRA mostraron que los préstamos al sector privado en dólares, que habían acumulado 17 subas mensuales al hilo, cayeron u$s640 millones en octubre. Mientras tanto, los depósitos del Tesoro Nacional en el BCRA están en mínimos del año, dado que se gran parte de esas divisas se utilizaron para pagar deuda y contener al tipo de cambio oficial.

Temas Dólar

Depósitos