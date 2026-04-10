El dólar oficial minorista cerró a $1.345 para la compra y a $1.395 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.399,42 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 10 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 10 de abril
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 10 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.370.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 10 de abril
El dólar blue cerró a $1.370 para la compra y a $1.390 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 10 de abril
El dólar CCL cerró a $1.478,24 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.9%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 10 de abril
El dólar MEP cerró a $1.413,83 y la brecha con el dólar oficial es de 3.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 10 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.813,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 10 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.471,87, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 10 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.173, según Binance.
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