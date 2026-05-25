Colombia confirmó sus 26 convocados para el Mundial 2026 bajo la conducción de Néstor Lorenzo

El entrenador argentino cerró la convocatoria definitiva y el conjunto cafetero quedó listo para afrontar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Néstor Lorenzo dio a conocer la lista definitiva de Colombia para el Mundial 2026.

La selección de Colombia oficializó este lunes la lista definitiva de 26 futbolistas para disputar el Mundial 2026 y confirmó además el calendario completo de su participación en la fase de grupos. El entrenador Néstor Lorenzo encabezó una conferencia de prensa en Bogotá y terminó con la espera de los hinchas cafeteros de cara al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La presentación oficial marcó el cierre de la etapa preliminar de preparación y el comienzo formal del camino colombiano hacia la Copa del Mundo. La convocatoria mantiene una base de experiencia , aunque también incorpora futbolistas que crecieron en los últimos años dentro del fútbol internacional.

El seleccionado cafetero ya tiene a sus 26 futbolistas confirmados para la Copa del Mundo.

Entre los nombres más destacados aparecen James Rodríguez, Luis Díaz, David Ospina y Juan Fernando Quintero, además de otros jugadores importantes como Camilo Vargas, Richard Ríos y Jhon Córdoba.

La nómina definitiva quedó conformada por:

Arqueros:

Camilo Vargas,

Álvaro Montero

David Ospina.

Defensores:

Dávinson Sánchez,

Lucumí,

Jerry Mina,

Daniel Muñoz,

Santiago Arias,

Ditta,

Mojica

Machado

Mediocampistas:

Richard Ríos,

Jefferson Lerma,

Kevin Castaño,

Portilla,

Puerta,

Arias,

Carrascal,

Quintero,

James Rodríguez

Campaz

Delanteros:

Cucho Hernández,

Luis Díaz,

Suárez,

Gómez

Córdoba

La preparación y los amistosos antes del torneo

La selección colombiana comenzó los trabajos hace una semana con la incorporación progresiva de futbolistas que integraban la prelista de 55 jugadores. Uno de los primeros referentes en sumarse a la concentración fue James Rodríguez, quien lideró los entrenamientos iniciales en Guarne.

En cambio, Luis Díaz todavía no se integró a las prácticas, aunque se espera que se incorpore en los próximos días para completar la preparación final.

El cuerpo técnico diseñó además dos amistosos antes del comienzo oficial del Mundial. Colombia enfrentará a Costa Rica el 1° de junio en Bogotá y luego viajará a Estados Unidos para jugar el 7 de junio frente a Jordania en San Diego.

Colombia Colombia completó su plantel y ajusta detalles antes del debut mundialista.

Después de esos compromisos, la delegación establecerá su centro operativo en Guadalajara, ciudad elegida para la concentración durante gran parte del certamen.

El fixture de Colombia en el Mundial 2026

La FIFA ubicó al seleccionado cafetero dentro del Grupo K, donde enfrentará a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. El debut colombiano será el 17 de junio frente al conjunto uzbeko en el Estadio Ciudad de México.

Posteriormente, el equipo dirigido por Lorenzo jugará el 23 de junio ante República Democrática del Congo en Guadalajara, mientras que cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal en Miami.

Los horarios confirmados son:

Colombia vs. Uzbekistán -17 de junio, 20 hs.

Colombia vs. República Democrática del Congo - 23 de junio, 20 hs.

Colombia vs. Portugal - 27 de junio, 19.30 hs.

La expectativa en Colombia crece con el correr de los días y el seleccionado buscará volver a ser protagonista en una Copa del Mundo después de varios años de irregularidad internacional.