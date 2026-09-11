El dólar oficial minorista cerró a $1.480 para la compra y a $1.530 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.533,88 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 11 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 11 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.509.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 11 de septiembre
El dólar blue cerró a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 11 de septiembre
El dólar CCL cerró a $1.599,20 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 11 de septiembre
El dólar MEP cerró a $1.537,05 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 11 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 11 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.591,47, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 11 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s77.042, según Binance.
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