Cómo ahorrar en comida al viajar al exterior sin privarte de nada

Comer bien durante una estadía internacional no requiere resignar experiencias: organizar los gastos y elegir dónde comprar puede cambiar el presupuesto.

Cuando se organiza un viaje al exterior , los gastos vinculados a la comida pueden convertirse rápidamente en uno de los principales rubros del presupuesto . Restaurantes, cafés, bebidas y compras espontáneas suelen sumar más de lo previsto, especialmente en ciudades donde el costo de vida es elevado.

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Aun así, reducir el gasto gastronómico no significa pasar por alto los platos típicos, ni comer siempre lo mismo. Con algunas decisiones tomadas antes de salir y cierta flexibilidad durante la estadía, es posible combinar comidas preparadas con alternativas económicas, sin sentir que las vacaciones se convierten en una carrera para gastar menos.

Antes de viajar conviene establecer cuánto dinero se está dispuesto a destinar a la alimentación por día. No hace falta calcular cada café con precisión quirúrgica, pero sí tener una referencia que permita evitar gastos impulsivos.

Recorrer una ciudad también implica descubrir sus espacios gastronómicos y sus hábitos cotidianos.

Una forma sencilla consiste en dividir el presupuesto total destinado a comida por la cantidad de jornadas. Después, se puede separar ese monto en tres categorías: desayuno, almuerzo y cena , dejando un pequeño margen para snacks, bebidas o algún gusto.

También es recomendable investigar previamente los precios del destino . Una búsqueda rápida permite conocer cuánto cuesta aproximadamente un menú económico, una comida en un restaurante de gama media, un café o una botella de agua. Los valores cambian mucho entre países e incluso entre barrios de una misma ciudad.

Otro punto clave es revisar qué incluye el alojamiento. Si el hotel o departamento ofrece desayuno incluido, esa prestación puede modificar bastante la planificación diaria. Lo mismo ocurre si existe una cocina, heladera o espacio para preparar alimentos.

El tipo de viaje también influye. Quien pasa todo el día recorriendo museos y atracciones probablemente necesite resolver el almuerzo cerca de los lugares visitados, mientras que quien cuenta con más tiempo puede alejarse de las zonas caras y buscar alternativas.

Conocer las opciones disponibles permite disfrutar de distintas propuestas culinarias durante las vacaciones. Magnific

Súper y mercados locales: la clave para comer rico y barato en el extranjero

Visitar un supermercado del destino puede ser una de las estrategias más sencillas para controlar los gastos. Comprar allí frutas, yogures, panes, quesos, bebidas o productos listos para consumir permite resolver algunas comidas sin recurrir diariamente a restaurantes.

Los mercados locales también pueden ser una buena alternativa. Además de encontrar productos propios de la región, suelen permitir conocer hábitos alimentarios que quedan fuera del circuito turístico tradicional.

Una compra pequeña puede alcanzar para preparar un desayuno o una cena sencilla. En un alojamiento con cocina, por ejemplo, adquirir ingredientes para preparar una pasta, una ensalada o un sándwich puede costar bastante menos que pedir comida preparada.

Otra posibilidad es buscar comida preparada en supermercados, panaderías o locales de barrio. En muchas ciudades existen secciones de comidas listas para llevar que permiten acceder a platos locales por un precio inferior al de un restaurante.

Desayunos e itinerario: el truco para optimizar tus comidas

Organizar las actividades del día puede tener un impacto directo sobre cuánto se gasta en alimentación. Si una excursión obliga a comer en una zona turística, probablemente los precios sean más elevados. Saberlo de antemano permite anticipar una comida o llevar algo comprado previamente.

El desayuno es otro momento donde se puede ahorrar. Si el alojamiento no lo incluye, comprar algunos productos en un comercio cercano puede resultar más conveniente que sentarse todos los días en una cafetería. Para el almuerzo, una estrategia práctica consiste en buscar opciones rápidas pero típicas: mercados gastronómicos, puestos callejeros habilitados, pequeñas casas de comida o locales frecuentados por residentes.

La cena puede reservarse para una experiencia especial. Así, en lugar de gastar mucho en las tres comidas del día, el viajero puede elegir una de ellas para conocer un restaurante que tenía anotado y resolver las restantes de manera más económica.

Cada destino tiene sus propias costumbres y sabores para descubrir durante una estadía. Magnific

Dónde comer fuera del circuito turístico sin pagar de más

Uno de los consejos más repetidos entre viajeros es alejarse unas pocas cuadras de los principales atractivos. Los restaurantes ubicados frente a monumentos, plazas famosas o calles especialmente turísticas suelen tener precios más altos debido a su ubicación.

Buscar dónde comen los residentes puede ofrecer una relación más conveniente entre precio y calidad. Para hacerlo, sirven las reseñas recientes, los mapas digitales y las recomendaciones de personas que viven en la ciudad. También conviene mirar la carta antes de sentarse. En algunos destinos, el precio visible puede no incluir determinados cargos, servicio o impuestos. Revisar esos detalles evita sorpresas al momento de pagar.

Los menús del día son otra alternativa frecuente. Algunos restaurantes ofrecen combinaciones cerradas para el almuerzo a un valor inferior al de pedir cada plato por separado. En determinadas ciudades europeas, por ejemplo, esta modalidad es habitual durante los días laborables.