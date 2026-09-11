En Rosario, Horacio Rosatti reclamó a la Justicia profundizar la lucha contra el crimen organizado

El presidente de la Corte Suprema destacó la mejora de las estadísticas sobre narcotráfico y crimen organizado, pero advirtió sobre las redes de protección y lavado de dinero. También reclamó mayor compromiso a jueces y fiscales.

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti , destacó la mejora de las estadísticas vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico en Rosario, aunque advirtió que todavía persiste un “entramado muy complejo” que excede a los delincuentes que cumplen prisión. En ese sentido, señaló que la Justicia debe avanzar sobre quienes brindan protección y permiten el funcionamiento de esas estructuras.

“Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso, porque ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional y eso hace que podamos redoblar nuestros esfuerzos en ese camino”, afirmó Rosatti.

El titular del máximo tribunal realizó estas declaraciones este viernes durante la jura del juez federal Florentino Malaponte como nuevo integrante de la Cámara Federal de Rosario. El magistrado ocupará una de las vacantes que permanecía sin cubrir desde hace diez años.

Durante el acto, Rosatti le pidió al flamante juez -a quien aclaró que no conocía previamente- que mantenga dos principios centrales durante su desempeño en una jurisdicción atravesada por fuertes presiones. “Hay muchas tentaciones en esta ciudad. Le pido que no pierda la ‘doble H’: humildad y honestidad”, sostuvo. Y agregó: “Se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año”.

Antes de la intervención de Rosatti, el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda , había destacado el trabajo institucional realizado en los últimos años y el impacto de la implementación del sistema acusatorio en la ciudad.

Pineda también hizo referencia a la situación de las vacantes en el fuero y señaló que “hay dos jueces con prisión preventiva”. Se trata de Marcelo Bailaque, procesado por lavado de dinero y quien renunció antes de ser destituido, y Gastón Salmain, procesado por cobrar coimas a cambio de fallos, cuyo jury comenzará el próximo 6 de octubre.

En la misma línea, el juez federal de Garantías Daniel Rodríguez Da Cruz se refirió a la corrupción dentro de la propia Justicia.

Al tomar la palabra, Rosatti recordó el encuentro que encabezó junto con la Corte Suprema en Rosario cuatro años atrás, cuando el máximo tribunal buscó enviar una señal institucional frente al avance del narcotráfico. “Esto no ha terminado ni mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero ha habido una reacción, la reacción que todos esperábamos, la reacción de la propia comunidad”, afirmó.

El presidente de la Corte sostuvo que las estadísticas muestran una mejora en la situación de Rosario, aunque remarcó que el problema todavía no está resuelto. “Las estadísticas dicen que se ha mejorado, y se ha mejorado. Pero yo creo que no falta mucho”, señaló.

En ese marco, explicó que la lucha contra el crimen organizado no puede limitarse a quienes terminan detenidos. “Es un entramado muy complejo que no se agota con el delincuente que puede hoy estar en la cárcel”, sostuvo, y señaló que las organizaciones también involucran a quienes “lavan el dinero”, a quienes “protegen al que lava el dinero” y a quienes adoptan actitudes de “mirar para otro lado”.

Rosatti también reconoció el trabajo de fiscales y jueces provinciales y federales que, según afirmó, “honraron el cargo”. Extendió el reconocimiento a las autoridades políticas, la Corte de Santa Fe y el intendente de Rosario, al considerar que la respuesta institucional conjunta fue necesaria para revertir la situación.

Sin embargo, advirtió que la intervención de las instituciones también permitió visibilizar problemas que permanecían ocultos. “Cuando uno pone el reflector, cuando uno ilumina algo, lo que está claro se hace más claro y lo que es oscuro queda más oscuro”, expresó.

“Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso”, reiteró.

El acto de jura se realizó en la Cámara Federal de Rosario, que incorporó a un nuevo magistrado tras una década de vacancia.

Mahiques destacó las vacantes cubiertas

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, destacó la cantidad de vacantes que fueron cubiertas en el fuero durante la gestión de Javier Milei y remarcó el fortalecimiento institucional para enfrentar al crimen organizado.

“El crimen está organizado, pero ahora el Estado también está más organizado” para combatirlo, sostuvo el funcionario.

Del encuentro también participaron integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.