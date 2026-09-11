El Consejo de la Magistratura incorporó nuevas herramientas digitales para los concursos de jueces

Las modificaciones permiten gestionar de manera digital distintas etapas de los procesos de selección de magistrados. El objetivo es mejorar el registro de información, agilizar los trámites y fortalecer la transparencia.

El sistema informático permite gestionar las distintas etapas de los concursos para cubrir vacantes de magistrados del Poder Judicial de la Nación.

El Consejo de la Magistratura avanzó en la implementación de nuevas funcionalidades en el sistema informático utilizado para gestionar los concursos destinados a cubrir vacantes de magistrados del Poder Judicial de la Nación.

Las mejoras fueron desarrolladas de manera conjunta por la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, presidida por la consejera María Fernanda Vázquez, y la Dirección General de Tecnología, a cargo de Hernán Rondinella . Las modificaciones fueron implementadas el 29 de agosto.

El sistema permite administrar las distintas etapas de los concursos que se tramitan ante el Consejo de la Magistratura y las nuevas herramientas están destinadas a postulantes, asesores de las vocalías de los consejeros, personal de la Comisión de Selección y público en general.

Según se informó, uno de los objetivos centrales es brindar herramientas que permitan registrar, para cada concurso, la información necesaria para cumplir con lo establecido por la Resolución 12/2023, particularmente en relación con el registro de género y procedencia profesional y la consulta de concursos de magistrados.

Entre las nuevas funcionalidades se encuentra un módulo para realizar altas, modificaciones y bajas de concursos . A través de esta herramienta se registra la apertura y prórroga de las inscripciones, la jurisdicción y las vacantes en trámite, además de información sobre resoluciones, dictámenes y la fecha de finalización del proceso ante el Consejo de la Magistratura.

También se incorporó un módulo para la exclusión de inscriptos, que permite dejar constancia del motivo de la exclusión e impide que la persona pueda confirmar su asistencia al examen de oposición.

El sistema permite además registrar las calificaciones de antecedentes y del examen de oposición, tanto en sus instancias provisorias como definitivas.

A partir de esos resultados se generan los órdenes de mérito provisorios y posteriores a las impugnaciones. Luego, una herramienta específica permite confeccionar el orden de mérito definitivo una vez realizadas las entrevistas.

Actualización de ternas y designaciones

Otra de las funcionalidades incorporadas permite gestionar la actualización de ternas y listas complementarias, incluyendo la generación de las ternas, la actualización de sus integrantes y su confirmación ante la Comisión de Selección y el Plenario.

El sistema también permite registrar las novedades correspondientes a las ternas aprobadas por el Plenario. Entre otros datos, se incorporan la fecha de envío al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), la fecha de aviso al Honorable Senado de la Nación (HSN), la fecha de designación y el aspirante finalmente designado.

A su vez, se ejecutó un proceso para determinar la procedencia de los aspirantes a magistrados en cada concurso, clasificándolos como provenientes del ámbito judicial o del ámbito externo. Para las futuras inscripciones, esa procedencia será determinada al momento de realizar la inscripción.

Las adecuaciones contemplan además las particularidades de los concursos anticipados, según se informó.

Digitalización de los concursos

El análisis funcional y el desarrollo de las nuevas herramientas están a cargo de las áreas de Oficinas Descentralizadas del Departamento de Organización y Sistemas y de Desarrollo, Innovación y Aplicación de Nuevas Tecnologías, ambas dependientes de la Dirección General de Tecnología. Los trabajos se realizan en coordinación con la Secretaría de la Comisión de Selección.

Desde el Consejo de la Magistratura señalaron que las modificaciones se encuentran alineadas con las “medidas de digitalización, despapelización y transparencia” aprobadas por el Plenario mediante la Resolución 201/2024.