Lluvias aisladas en el AMBA y alerta amarilla en 8 provincias: cómo seguira el clima el fin de semana

Tras las fuertes tormentas del viernes por la noche, se espera que este sábado las lluvias den tregua en el AMBA. Además, rige una alerta naranja para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y Corrientes.

Se espera que las lluvias se despejen con el transcurso del sábado.

Tras varios días de inestabilidad, el tiempo comenzará a mejorar este sábado 1 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), l as lluvias perderán intensidad durante las primeras horas del día y, con el correr de la jornada, el cielo tenderá a despejarse.

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Las primeras horas del sábado estarán marcadas por lluvias aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 25% y el 40%. El cielo permanecerá mayormente cubierto y la humedad se mantendrá elevada, con valores cercanos al 84%.

Con el avance del día, las condiciones comenzarán a estabilizarse. La temperatura máxima llegará a los 18°C durante la tarde, mientras que la mínima será de 12°C hacia el final de la jornada. En paralelo, la sensación térmica se mantendrá cercana a los valores reales a medida que disminuya la influencia de la masa de aire húmedo.

Además, se esperan vientos moderados del sector sur, con velocidades promedio de 19 km/h, que favorecerán la mejora de las condiciones y permitirán la aparición del sol sobre la Ciudad y el Gran Buenos Aires después de las 15.

El Sistema de Alerta Temprana del SMN mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas bajas para amplias zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En tanto, la región cordillerana de Mendoza, Neuquén, San Juan y Río Negro continúa bajo avisos por nevadas y lluvias de distinta intensidad, un fenómeno que sigue complicando la circulación en los pasos fronterizos.

Las alertas emitidas por el SMN. SMN

En el centro del país y la región pampeana predomina un sistema de alta presión que favorecerá la estabilidad atmosférica y un descenso gradual de las temperaturas mínimas, aunque el SMN no prevé alertas especiales.

Por último, Corrientes y Santa Fe tendrán zonas con alerta naranja por tormentas. Por su parte, Formosa y Chaco estarán bajo alerta amarilla, también por las precipitaciones.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

Para el domingo 2 de agosto se prevé una jornada con cielo mayormente nublado en el AMBA, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 15°C.

El lunes 3 persistirá cierta inestabilidad, con probabilidades de lluvias aisladas de hasta el 60% y vientos rotando hacia el sudeste.

Desde el martes 4 de agosto, el ingreso de una masa de aire más fría y seca afianzará las condiciones invernales en la región central del país. El tiempo se mantendrá estable y las temperaturas máximas no superarán los 14°C.