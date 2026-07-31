Alerta naranja por tormentas severas, granizo y ráfagas en el AMBA y varias provincias

El período más complicado se concentrará entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado. Se esperan abundantes lluvias en pocos minutos, actividad eléctrica y vientos que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

El período de mayor inestabilidad se concentrará entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja el nivel de alerta por tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , el centro y este de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos y el sudeste de Santa Fe, ante la posibilidad de que se produzcan fenómenos localmente severos durante las próximas horas.

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El organismo advirtió que las tormentas podrán estar acompañadas por lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora . En las zonas alcanzadas por el nivel naranja se estiman acumulados de entre 40 y 80 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera puntual.

El momento de mayor inestabilidad se concentrará durante la noche de este viernes y las primeras horas de la madrugada del sábado, cuando el avance de un frente frío sobre la región central favorecerá la formación de tormentas de mayor intensidad.

La advertencia se conoció después de las fuertes precipitaciones registradas durante la mañana en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano, donde se produjeron dos episodios de lluvias abundantes en pocas horas y ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Durante la tarde se mantuvieron el ambiente húmedo y la inestabilidad, con períodos de mejora temporaria. Sin embargo, el ingreso del sistema frontal podría provocar un rápido deterioro de las condiciones hacia la noche.

El SMN advirtió por lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora.

A qué hora mejorará el tiempo en el AMBA

El sábado comenzará todavía con tormentas y una temperatura cercana a los 16 grados, aunque las lluvias perderán intensidad durante la mañana a medida que el frente frío termine de atravesar la región.

Después del mediodía se espera una mejora progresiva, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de nuevas precipitaciones. El SMN mantiene, de todas maneras, una alerta amarilla durante las primeras horas del sábado ante la posibilidad de chaparrones y ráfagas aisladas.

Para el domingo se anticipa una jornada más estable, sin lluvias y con cielo parcialmente nublado. El ingreso de aire frío provocará además un descenso de la temperatura, con una mínima cercana a los 10 grados y una máxima de alrededor de 15.

Qué provincias están bajo alerta meteorológica

Además del AMBA y la provincia de Buenos Aires, el nivel naranja comprende sectores del sur de Entre Ríos y el sudeste de Santa Fe, donde también podrían registrarse tormentas fuertes o severas.

En áreas de Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero y Corrientes rigen alertas amarillas por tormentas de variada intensidad, que podrían incluir abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.

El sistema de alertas del SMN establece que el nivel naranja corresponde a fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente, mientras que el amarillo advierte sobre eventos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Recomendaciones ante las tormentas

Ante la posibilidad de fenómenos severos, las autoridades recomendaron evitar los desplazamientos innecesarios y no circular por calles anegadas. También pidieron permanecer en construcciones cerradas y mantenerse lejos de puertas y ventanas.

Además, aconsejaron retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, no sacar la basura y mantener limpios los desagües. En caso de que ingrese agua a una vivienda, se debe cortar el suministro eléctrico y evitar el contacto con cables o artefactos mojados.

También es importante tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono, y seguir las actualizaciones difundidas por los organismos oficiales.