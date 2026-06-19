Noruega: legisladores realizaron una "remada vikinga" para apoyar a la selección tras el gran debut en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Impulsados por el presidente de la cámara, decenas de legisladores simularon remar dentro del recinto en apoyo al seleccionado noruego, que volvió a disputar una Copa del Mundo. Aunque la mayoría se sumó entre risas, algunos representantes cuestionaron la iniciativa.

Los legisladores noruegos recrearon un simbólico remo vikingo dentro del Parlamento para enviarle su apoyo a la selección durante el Mundial.

Un inusual y alegre momento se vivió durante la tarde del jueves en Noruega, cuando prácticamente todo el Storting, el parlamento del país, remó al unísono para alentar al seleccionado de su país en el Mundial de fútbol.

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Además de la euforia que se vive en el país nórdico por el regreso de la selección a la Copa del Mundo, también se ha viralizado en redes sociales como "Los Vikingos Rojos" se han hecho con las tribunas en el debut con goleada por 4-1 ante Irak. Tal es la emoción, que el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, convocó a todos los legisladores a apoyar al seleccionado a distancia pero desde el propio recinto.

“Colegas, tenemos una petición inusual de la presidencia, ahora que estamos con la sala completa”, comenzó Gharahkhani. “¿Cómo puede el Storting (Parlamento noruego) enviar un saludo a nuestros muchachos del Mundial? No hay mejor manera que remar, remar. ¿Están conmigo?", preguntó entre risas.

Al recibir el visto bueno de una gran mayoría del recinto, los legisladores se dispusieron a remar imaginariamente en conjunto, en honor a las raíces vikingas que tanto representan al país. Gharahkhani llevó el ritmo para el grito de "Ro" que significa remar. El chistoso momento concluyó con un aplauso y con el presidente de la cámara diciendo "Ro i salen! Heia Norge!”, un juego de palabras que mezcla el pedido parlamentario de “orden en la sala” con el verbo “remar”, y una felicitación. “Muy bien. Este es el mejor Parlamento del mundo”, dijo, según Aftenposten.

ssstwitter.com_1781894830886 No todos se sumaron a remar en el parlamento noruego Aunque la propuesta despertó sonrisas y encontró eco en buena parte del recinto, no todos los legisladores se dejaron llevar por el espíritu festivo. Mientras la mayoría acompañó el simbólico gesto vikingo, algunos representantes optaron por permanecer inmóviles en sus bancas.

Entre quienes decidieron no remar estuvieron Ola Svenneby, vicepresidente del Partido Conservador; Agnes Nærland Viljugrein, del Partido Laborista; y Erlend Wiborg, del Partido del Progreso, de acuerdo con lo informado por medios locales. Wiborg dijo que no cree "que Solbakken consiga más puntos porque 169 representantes se sienten a remar en el Parlamento”, afirmó en referencia al entrenador de Noruega. Además, señaló que la escena tuvo lugar apenas minutos después de una votación con fuertes cuestionamientos al Gobierno, por lo que consideró que el momento resultó inoportuno. Por otro lado, Mímir Kristjánsson, representante del partido Rødt, sostuvo que los parlamentarios también tienen derecho a expresar su entusiasmo por la selección. “Debe estar permitido que los parlamentarios apoyen a la selección. No creo que nadie salga perjudicado por remar un poco, ni por ver que los representantes del pueblo reman al ritmo del pueblo”, expresó al diario Aftenposten, en defensa de una escena que, entre risas y polémicas menores, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada política noruega.

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