Monedas latinoamericanas cotizan con leves alzas, con la expectativa en Medio Oriente

La tensión geopolítica en Medio Oriente, junto a la frustrada firma en Suiza de hoy, influye en las fluctuaciones de las divisas. El detalle en cada país, con alteraciones debido al feriado estadounidense.

La mayoría de las principales monedas de América Latina anotaban leves subas el viernes, mientras la atención de los mercados e inversores volvía a Medio Oriente, luego de que se comunicó que la firma del pacto de paz entre ‌Estados Unidos e Irán para poner fin a su conflicto bélico se había suspendido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Suiza dijo que las conversaciones de Estados Unidos ‌con los negociadores iraníes sobre un acuerdo para poner fin al conflicto bélico no tendría lugar este viernes, luego de que el vicepresidente JD Vance canceló sus planes de viajar al país, lo que aumenta la incertidumbre sobre si se podrá alcanzar una tregua duradera.

El organismo iraní encargado del estrecho de Ormuz anunció este viernes que durante un periodo de negociación de 60 días ‌eximirá del pago de tasas en Ormuz, en virtud del memorando de entendimiento firmado esta semana con Estados Unidos.

Wall Street no opera en esta jornada de viernes por la celebración del Juneteenth , fecha que conmemora de manera oficial el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Debido a este motivo, hubo poco movimiento en los mercados regionales, con una tendencia alcista en las monedas de los países latinoamericanos.

En Argentina, el peso mayorista, se depreciaba un 0,55%, a $1,459 por dólar, con baja liquidez ‌por el feriado norteamericano. En tanto, el índice bursátil Merval subía un 1,9%. El riesgo país se mantenía equilibrado en los 429 puntos básicos.

"Con cada feriado en EEUU hay una natural caída de operaciones porque no hay liquidaciones normales, por lo que algunos inversores aprovechan a tomar un día de pausa ante la falta de referencias desde ‌Wall Street", comentó un agente financiero del Banco Galicia.

El real brasileño se apreciaba un 0,58%, a 5,14 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía un 0,05%, a 168.200,04 puntos.

El peso mexicano cotizaba en 17,32 por dólar, con una ganancia del 0,11%, tras dos jornadas de pérdidas. El principal índice accionario S&P/BMV IPC, compuesto por las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, ‌bajaba un 0,83%, a 67.697,41 unidades, y se encaminaba a su tercera jornada consecutiva de pérdidas.

El peso chileno subía un 0,06%, a 899,60 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzaba un 0,46%, a 10.887,82 unidades.

En Colombia, el mercado cambiario no operaba el viernes debido al feriado estadounidense. En la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP escalaba un 0,26%, a 2.412,35 puntos.

La moneda peruana, ‌el sol, se apreciaba un 0,09%, a 3,3810 unidades por dólar, en tanto que, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,15%, a 1.485,93 puntos.