El dólar oficial opera a $1.312,41 para la compra y a $1.367,95 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete baja $25 a $1.310 para la compra y $1.360 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 25 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 25 de septiembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este jueves 25 de septiembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 25 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cedió otros $31,50 y cotizó a $1.337,50.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 25 de septiembre
El dólar blue se vendió a $1.405 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 5%.
Valor del MEP hoy, jueves 25 de septiembre
El dólar MEP cotizó a $1.369,47 y la brecha con el oficial quedó en 2,4%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 25 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.391,27 y la brecha con el oficial operó en el 4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 25 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768,00.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 25 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,99, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 25 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.538, según Binance.
