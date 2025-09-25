Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 25 de septiembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue en mínimos de dos semanas.

El dólar blue opera a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 5%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La caída del precio del blue en las últimas tres ruedas se dio tras la eliminación de las retenciones al agro para cereales y oleaginosas, así como también a las carnes bovinas y avícolas. Asimismo generó mayor tranquilidad en el mercado la financiación del Tesoro de EEUU a la Argentina , que podría incluir un swap de hasta u$s 20.000 millones, tal como anticipó Ámbito.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, cedió otros $31,50 y cotizó a $1.337,50.

El dólar MEP cotizó a $1.369,47 y la brecha con el oficial quedó en 2,4%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) cotizó a $1.391,27 y la brecha con el oficial operó en el 4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768,00.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 25 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,99, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 25 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.538, según Binance.