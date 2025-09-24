El dólar blue cayó por tercera rueda consecutiva y tocó un mínimo en dos semanas

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cayó más de $150 en las últimas tres ruedas.

El dólar blue cayó por tercera rueda consecutiva y tocó un mínimo de dos semanas tras cerrar a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 5% .

La caída del precio del blue en las últimas tres ruedas se dio tras la eliminación de las retenciones al agro para cereales y oleaginosas, así como también a las carnes bovinas y avícolas. Asimismo generó mayor tranquilidad en el mercado la financiación del Tesoro de EEUU a la Argentina , que podría incluir un swap de hasta u$s 20.000 millones, tal como anticipó Ámbito.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, cedió otros $31 y cotiza a $1.338.

El dólar MEP cerró a $1.369,47 y la brecha con el oficial queda en 2,4%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) cerró a $1.391,27 y la brecha con el oficial se ubicó en 4,0%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 24 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768,00.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 24 de septiembre

El dólar cripto cotiza a $1.399,19, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 24 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.533, según Binance.