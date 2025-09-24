Javier Milei en EEUU EN VIVO: en su segunda vez ante la ONU, destacará su gestión económica y su vínculo con EEUU e Israel

Live Blog Post

Swap de EEUU y recompra de deuda: la city celebra el anuncio y asegura que fue "mejor de lo esperado"

Por Giuliana Iglesias

El anuncio del Tesoro de EEUU de una línea de swap de u$s20.000 millones y una compra de deuda soberana generó una fuerte suba de las acciones argentinas en Wall Street y bonos, y una baja contundente del riesgo país en 800 puntos básicos. Para el mercado, el anuncio fue "mejor de lo esperado" mientras digiere la noticia y analiza el comportamiento de los activos argentinos de acá en adelante. Pero algunas dudas persisten: qué pasará con el swap con China y las retenciones al sector agropecuario, algo que deslizó el propio Scott Bessent.

eeuu argentina.jpg El mercado estima que con este anuncio el Gobierno podría tomar deuda en el mercado internacional en 2026.

"Creo que por un lado es más de lo esperado por el mercado que venía bajando la espuma al respecto, pero también dejó algunas dudas respecto de la baja transitoria de DEX y los tiempos de implementación. Igual, más allá de todo eso, sigue primando el efecto anuncio al igual que ayer. Esto vale como un rescate del Tesoro, ahora queda saber como lo vamos a aprovechar", expresó Gabriel Caamaño, Economista de Outlier en diálogo con Ámbito.

