Javier Milei en EEUU EN VIVO: en su segunda vez ante la ONU, destacará su gestión económica y su vínculo con EEUU e Israel

Euforia en los mercados tras anuncio de swap con EEUU: ADRs y bonos vuelan hasta 10% y el riesgo país se derrumba hasta los 800 puntos
El mercado celebra con euforia el fuerte respaldo que el gobierno de los Estados Unidos confirmó para la gestión de Javier Milei, con un swap de u$s20.000 millones y posible recompra de bonos. Las acciones se disparan tanto en la plaza local como en Wall Street, mientras que el riesgo país cae más del 17% y se ubicó cerca de los 800 puntos. El dólar, en todas sus versiones, se desploma.
Los bonos en dólares escalan hasta 9% encabezado por los títulos largos, como el Global 2029, Bonar 2035 (7%), Global 2038 (6,9%) y el Global 2041 (6,3%). Así, el riesgo país se desploma hasta los 839 puntos básicos.
