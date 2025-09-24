SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
24 de septiembre 2025 - 12:56

Javier Milei en EEUU EN VIVO: en su segunda vez ante la ONU, destacará su gestión económica y su vínculo con EEUU e Israel

La comitiva argentina, en la previa del discurso de Milei ante la ONU.

Por Presidencia

El presidente Javier Milei expondrá en la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) por segunda vez desde el comienzo de su presidencia. Tras el fuerte respaldo de la gestión de Donald Trump, el mandatario argentino hablará durante 15 minutos en donde destacará su gestión económica y su alineamiento ideológico con Estados Unidos e Israel.

Live Blog Post

Javier Milei se reunió con la presidente de la Confederación Suiza

image
El encuentro se dio minutos antes de la exposici&oacute;n de Milei.

Live Blog Post

El discurso de Javier Milei EN VIVO, en la 80° Asamblea General de la ONU

Embed
Live Blog Post

Manuel Adorni compartió una foto de la comisión del Gobierno antes del discurso de Javier Milei en la ONU

Minutos antes de la alocución, el vocero presidencial compartió una foto de la comitiva argentina presente en la ONU. La misma está compuesta por: el Presidente, Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Salud, Mario Lugones; el Canciller, Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Defensa, Luis Petri y el propio vocero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1970867802476298733&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Swap de EEUU y recompra de deuda: la city celebra el anuncio y asegura que fue "mejor de lo esperado"

Por Giuliana Iglesias

El anuncio del Tesoro de EEUU de una línea de swap de u$s20.000 millones y una compra de deuda soberana generó una fuerte suba de las acciones argentinas en Wall Street y bonos, y una baja contundente del riesgo país en 800 puntos básicos. Para el mercado, el anuncio fue "mejor de lo esperado" mientras digiere la noticia y analiza el comportamiento de los activos argentinos de acá en adelante. Pero algunas dudas persisten: qué pasará con el swap con China y las retenciones al sector agropecuario, algo que deslizó el propio Scott Bessent.

eeuu argentina.jpg
El mercado estima que con este anuncio el Gobierno podría tomar deuda en el mercado internacional en 2026.

"Creo que por un lado es más de lo esperado por el mercado que venía bajando la espuma al respecto, pero también dejó algunas dudas respecto de la baja transitoria de DEX y los tiempos de implementación. Igual, más allá de todo eso, sigue primando el efecto anuncio al igual que ayer. Esto vale como un rescate del Tesoro, ahora queda saber como lo vamos a aprovechar", expresó Gabriel Caamaño, Economista de Outlier en diálogo con Ámbito.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Euforia en los mercados tras anuncio de swap con EEUU: ADRs y bonos vuelan hasta 10% y el riesgo país se derrumba hasta los 800 puntos

El mercado celebra con euforia el fuerte respaldo que el gobierno de los Estados Unidos confirmó para la gestión de Javier Milei, con un swap de u$s20.000 millones y posible recompra de bonos. Las acciones se disparan tanto en la plaza local como en Wall Street, mientras que el riesgo país cae más del 17% y se ubicó cerca de los 800 puntos. El dólar, en todas sus versiones, se desploma.

Los bonos en dólares escalan hasta 9% encabezado por los títulos largos, como el Global 2029, Bonar 2035 (7%), Global 2038 (6,9%) y el Global 2041 (6,3%). Así, el riesgo país se desploma hasta los 839 puntos básicos.

Live Blog Post

El Tesoro de EEUU confirmó que negocia con el Gobierno de Milei una línea de swap por u$s20.000 millones

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, aseguró a través de las redes sociales que están negociando con las autoridades argentinas una línea swap de u$s20.000 millones con el Banco Central (BCRA). También anunciaron que "están listo para comprar bonos argentinos en dólares" y lo hará según las condiciones lo exijan, así como se encuentran "preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria".

Milei con scott bessent
El Tesoro de EEUU confirmó un espaldarazo para el gobierno de Milei.

"Estuve en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo", publicó Scott Bessent y aseguró que "inmediatamente" después de las elecciones, "comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas".

Leé la nota completa

Live Blog Post

Javier Milei hablará por segunda vez ante la ONU: destacará su gestión económica y su vínculo con EEUU e Israel

Según anticiparon fuentes de presidencia, se espera que Milei centre sus palabras en el fuerte vínculo con Estados Unidos e Israel. También se prevé que mencione el reclamo por las Islas Malvinas y defienda su plan económico, en el foco de críticas en el último tiempo tras semanas de fuerte inestabilidad financiera.

milei onu discurso 2.jpg
Se espera que el Presidente tenga un discurso más moderado que en 2024.

Se espera que esta vez baje el tono respecto a su intervención del año pasado. En ese momento, fustigó duramente a la ONU, la acusó de desviarse de sus objetivos originales y advirtió lo que "va a ocurrir si las Naciones Unidas continúan promoviendo las políticas colectivistas". Además, apuntó que la agenda 2030 "pretende solucionar la pobreza, la desigualdad, y la discriminación, con legislación que las profundiza". Esto convertiría a la ONU en "una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo con las cuarentenas a nivel global durante el año 2020", lanzó.

Leé la nota completa

