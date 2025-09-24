Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este miércoles 24 de septiembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- opera a $1.651,44 para la compra y a $1.742,10 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica en $1.711,75 para la compra y a $ 1.743,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.264,73 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, cede otros $51 y opera a $1.357.

El dólar blue se vende a $1.475 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 8,7%.

Valor del MEP hoy, miércoles 24 de septiembre

El dólar MEP opera a $1.365,71 y la brecha con el oficial queda en el 0,6%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 24 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.375,23 y la brecha con el oficial recorta a 1,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 24 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.807.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 24 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.387,78, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 24 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.856, según Binance.