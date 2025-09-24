Javier Milei lanzó una dura crítica a la ONU y le recomendó seguir la receta de la motosierra

El Presidente apuntó contra el organismo multilateral y criticó fuertemente su actualidad. En este sentido, el líder libertario planteó cuatro principios sobre los que debería guiarse la ONU para afrontar los desafíos actuales.

El presidente, Javier Milei, brindó su discurso en la 80° asamblea de las Naciones Unidas , donde criticó duramente al accionar actual del organismo multilateral. "El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-Nación se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que buscan imponerles a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado", sentenció el líder libertario.

El mandatario se alineó con el presidente estadounidense Donald Trump en su fuerte crítica a la comunidad internacional y destaco su intento por llevar adelante "una reestructuración, sin precedentes, de los términos del comercio internacional" en referencia a los aranceles recíprocos que aplicó Estados Unidos. Por último, Milei presentó cuatro principios que calificó como "útiles para seguir en pos" del objetivo de reformular a la ONU.

"Nosotros creemos en el fin original de este organismo, creemos que existen problemas globales que requieren del diálogo y la cooperación internacional para ser resueltos. Pero para eso debemos rechazar estas extralimitaciones que a menudo acompañan a las agendas nobles, como sostuvimos el año pasado, no acompañaremos nunca el cercenamiento de libertades individuales, comerciales, ni la violación de los derechos naturales de los ciudadanos de los Estados miembros; y durante el último año y medio hemos votado en consecuencia", explicó el Presidente en el inicio de su discurso.

Así, el primer tópico planteado por Milei fue sobre la "contradicción entre el presente y el futuro" que "en términos de comodidad e incomodidad que he planteado, el mundo entero parece estar estancado en el confort del presente".

"Como la incomodidad le resta voto y poder a quien lo asume, los dirigentes prefieren hacer todo lo que está a su alcance para mantener el statu quo heredado, aunque sea a costa de las consecuencias futuras, incendian en el futuro para mantener caliente el presente", denunció el libertario.

Milei ONU

En este escenario, el Presidente criticó la búsqueda de los "beneficios del presente" a costa de "incinerar el futuro" y no preservar el crecimiento económico. "Es necesario encontrar un equilibrio para que el pan de hoy no signifique hambre para mañana, y así poder garantizar un incremento sostenido del bienestar", ahondó.

Por otro lado, el Presidente llevó su lucha contra el Estado a las más altas esferas de la ONU y aseguró que el organismo "con el correr de los años esta organización ha ido adquiriendo funciones ajenas a su espíritu fundacional. Ha ido creando capas sobre capa de organismos, agencias y programas hasta alcanzar una hipertrofia de administraciones que son poco efectivas a la hora de resolver los problemas para los cuales fueron creadas".

En esta línea, expresó que otra problemática es que "a diferencia de los primeros mandatarios nacionales, las organizaciones internacionales nadie rinde verdaderamente cuentas por fallar en la resolución de un problema".

"Sin ir más lejos, los malos resultados de la Agenda 2030 dan testimonio de esto que describo. Lo que persiste la práctica es un ciclo de estructuras que se reciclan, recursos que se multiplican y metas que se reprograman. Por esta razón, la Argentina decidió en su momento apartarse de este proceso porque veíamos en esta agenda un mal gasto de recursos escasos, con fines que no compartíamos y con el efecto de distraer la atención de las dificultades reales de un mundo encaminado al estancamiento", ejemplificó.

En este punto, el Presidente puso a Argentina y el proceso de la motosierra como ejemplo del proceso que podría llevar adelante la ONU: "En mi país, hemos aprendido por las malas una lección muy valiosa: durante décadas se hipotecaron flujos futuros en función de repartir stock en el presente".

"En 2023, llegamos finalmente al largo plazo de cien años consecutivos de hacer las cosas mal, de pasar la cuenta de mano en mano hasta que no quedó quien la pague. Y todo eso —sumado a lo que les conté previamente— terminó quebrando nuestro Estado. Producto de esa implosión durante el último año y medio tuvimos la gigante tarea de administrar la escasez extrema. Y hoy estamos por primera vez en décadas haciendo lo que hay que hacer para que el futuro sea mejor", relató Milei al defender su gestión del Estado desde diciembre de 2023.

Por último, Milei insistió en el reclamo "legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente" y exigió respuestas al gobierno de Venezuela "por la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela sin imputación, sin asistencia legal ni consular, en palabras simple: una desaparición forzosa".

El alineamiento con Donald Trump

Sobre el final de su discurso, Milei defendió las medidas de Trump y respaldó su trabajo hecho en Estados Unidos desde su regreso a la Casa Blanca: "El presidente Trump, también entiende que es el momento de revertir una dinámica que estaba llevando a Estados Unidos a una catástrofe, y sabemos que una catástrofe en Estados Unidos es una catástrofe global. Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro. Entiende que debe hacer lo necesario, aunque a muhcos no les guste antes de que sea demasiado tarde".

TRUMP MILEI 3 Tras el apoyo del Tesoro de EEUU, Milei destacó el rol de Trump como líder global. Presidencia

Sobre los conflictos que surgieron a raíz de los aranceles recíprocos, Milei explicó: "No solo eso, sino que también está llevando adelante una reestructuración, sin precedentes, de los términos del comercio internacional. Una tarea de magnitudes titánicas que hacen al corazón del sistema económico global, porque este sistema estaba depredando el corazón industrial de su país y sumiéndolo en una crisis de deuda sin parangón".

Los cuatro principios que Javier Milei recomendó seguir a la ONU

1. Principio del mandato esencial

"La misión central de la ONU es preservar la paz y la seguridad internacional, todo lo demás debe conseguirse como complementario a ese fin. La gestión estratégica, los recursos de esta institución requiere, por lo tanto, apegarse a esas prioridades, no a otras".

2. Principio de subsidiariedad internacional

"La ONU debería intervenir sobre un tema únicamente cuando sea evidente que el problema excede de manera demostrable las capacidades de acción nacional, en todos los demás casos corresponde devolver la iniciativa a los Estados que son quienes poseen legitimidad democrática y responden ante sus pueblos".

3. Principios de diligencia institucional

"Así como la Argentina ha iniciado un proceso de optimización del Estado eliminando estructuras redundantes y devolviendo recursos a los contribuyentes, entendemos que la ONU necesita un camino similar. Eso implica la realización de auditorías confiables, el cierre de programas ineficaces, la consolidación de agencias únicas y un financiamiento condicionado a resultados verificables".

4. Principio de simplificación y racionalización normativa

"La paz no es solo ausencia de conflicto, requiere sociedades prósperas. La cooperación internacional no debe transformarse en un obstáculo para el crecimiento económico y la generación de oportunidades. Por eso, solo debemos apoyar iniciativas que no restrinjan la capacidad de los Estados de liberar sus fuerzas productivas, atraer inversión y fomentar el comercio, que son el camino más exitoso para reducir la pobreza".