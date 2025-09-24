Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 24 de septiembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El BCRA perdió casi u$s1.000 millones de sus reservas en lo que va de septiembre.

El dólar oficial opera a $1.312,41 para la compra y a $1.367,95 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete baja $25 a $1.310 para la compra y $1.360 para la venta.

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s144 millones, hasta los u$s39.032 millones, por lo cual en el mes acumulan un retroceso de u$s934 millones. Se espera que, con la fuerte liquidación de los exportadores del agro ante la baja de retenciones, el sector público pueda comprar divisas en las próximas jornadas.

Mientras tanto, la tasa nominal anual TAMAR volvió a subir, desde el 48,19% al 48,81% (del 60,32% al 61,28% en términos efectivos). Sucedió pese a fuerte recorte que se vio durante la jornada en el rendimiento de instrumentos a un día como las cauciones y los pases pasivos del BCRA en las ruedas simultáneas de Byma.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 24 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cede otros $31 y cotiza a $1.338.

A cuánto se vendió el dólar blue hoy, miércoles 24 de septiembre El dólar blue se vende a $1.405 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 5%.

Valor del MEP hoy, miércoles 24 de septiembre El dólar MEP cotiza a $1.376,17 y la brecha con el oficial queda en 2,9%. Valor del dólar CCL hoy, miércoles 24 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.396,33 y la brecha con el oficial opera en el 4,3%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 24 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.768,00. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 24 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,99, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 24 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.538, según Binance.