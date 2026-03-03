La guía completa para acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI en marzo + Seguir en









El paso a paso completo para acceder al programa de medicamentos de PAMI.

Si el tratamiento no figura en la cobertura total y el afiliado no puede afrontar el costo, PAMI otorga un subsidio social adicional para enfermedades crónicas y agudas.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó la vigencia del programa de medicamentos gratuitos durante todo 2026. La cobertura del 100% se mantiene para patologías crónicas, complejas y de alto impacto económico, con alcance nacional desde enero y beneficio directo para más de cinco millones de afiliados.

La iniciativa forma parte de la estrategia sanitaria del organismo para reducir el gasto directo en salud de jubilados y pensionados. A la cobertura automática se suma el subsidio social, una herramienta que permite ampliar el acceso a la gratuidad, cuando el tratamiento prescripto no figura en la nómina principal de medicamentos.

pami.png ¿Qué es el Vademécum PAMI y quiénes pueden acceder? El nuevo Vademécum de PAMI es un listado actualizado de medicamentos gratuitos, diseñado para garantizar el tratamiento adecuado de las patologías más frecuentes en personas mayores. Pueden acceder jubilados y pensionados mayores de 60 años afiliados a PAMI, quienes pueden retirar los medicamentos esenciales de forma simple y rápida en farmacias adheridas.

El rol del personal farmacéutico es central en este esquema, ya que permite asegurar un uso responsable y racional de los medicamentos y de los recursos del INSSJP.

Las distintas coberturas en medicamentos de PAMI El programa contempla distintos niveles de cobertura, según el tipo de tratamiento:

Medicamentos con cobertura del 100% (gratuitos) Tratamientos para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamientos para la hemofilia

Tratamientos para VIH y hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo Cobertura parcial para enfermedades crónicas y agudas Entre 50% y 80% de descuento , aplicado sobre el precio de venta PAMI .

Permite acceder a un precio final más bajo que el de otras obras sociales o prepagas. Medicamentos de uso eventual 40% de cobertura para tratamientos locales o de corta duración. Requisitos para acceder al programa de medicamentos de PAMI Para acceder al programa, los afiliados deben cumplir con los siguientes requisitos: Ingresos menores a 1,5 haberes previsionales , o hasta 3 haberes si conviven con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

No estar afiliado a una prepaga .

No poseer más de un inmueble , ni un vehículo de menos de 10 años, ni bienes de lujo.

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena. Si no se cumplen los dos primeros requisitos, pero el costo de los medicamentos representa el 15% o más de los ingresos, el afiliado puede solicitar cobertura del 100% mediante un trámite especial. Cómo gestionar los medicamentos gratuitos desde PAMI Paso a paso para solicitar el subsidio social Ingresar a la web oficial de PAMI .

Acceder a la sección “Trámites Web” .

Dentro del apartado “Medicamentos” , seleccionar “Medicamentos sin cargo por subsidio social” .

Leer la información y presionar “Iniciar trámite web” .

Seleccionar “Solicitar el servicio” .

Ingresar número de afiliado, DNI y trámite del último DNI .

Completar el formulario de contacto.

Leer los requisitos y presionar “Sí, continuar” .

Completar y enviar el cuestionario. Luego del trámite Solicitar al médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia.

