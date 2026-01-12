El dólar oficial minorista cotizó a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.482,33 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 12 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Mercados: los dólares comenzaron la semana en calma, pero los activos caen ante un escenario complejo desde el exterior
El dólar oficial cerró al alza en una rueda volátil, con el mercado atento a la evolución de las tasas
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 12 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.467,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 12 de enero
El dólar blue cotizó a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 12 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.529,08 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,2%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 12 de enero
El dólar MEP opera a $1.488,14 y la brecha con el dólar oficial es de 1,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 12 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.937.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 12 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.523,45, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 12 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.247, según Binance.
