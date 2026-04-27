Feriado 1 de mayo 2026: así funcionará el transporte y los servicios públicos este viernes

Habrá cronogramas especiales en trenes, colectivos y atención reducida en varias dependencias durante la jornada festiva.

Por el feriado del Día del Trabajador, muchos servicios públicos harán un cese de tareas o servicio reducido.

El próximo viernes 1 de mayo será feriado nacional en Argentina por el Día del Trabajador , una fecha histórica que cada año modifica la rutina habitual de millones de personas y obliga a reorganizar traslados, compras y trámites.

Como suele pasar en estos casos, el transporte público funcionará con esquemas especiales y varios servicios tendrán atención limitada o directamente permanecerán cerrados.

Además del descanso laboral para gran parte de los trabajadores, el feriado también impacta en bancos, oficinas públicas, recolección de residuos y centros de salud, donde se mantendrán guardias mínimas o servicios esenciales.

El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador , una fecha que recuerda la lucha obrera por mejores condiciones laborales y, especialmente, el reclamo por la jornada laboral de ocho horas.

El origen se remonta a 1886, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, cuando miles de trabajadores iniciaron una huelga para exigir una reducción en la carga horaria diaria. La protesta terminó con una fuerte represión y varios dirigentes sindicales fueron condenados y ejecutados.

A partir de ese hecho, conocido como la Revuelta de Haymarket, el movimiento obrero internacional tomó esa jornada como símbolo de lucha y reivindicación. En Argentina, el 1 de mayo es feriado inamovible, por lo que no se traslada ni genera fin de semana largo adicional.

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Cómo funcionará el transporte este viernes 1 de mayo

Durante el feriado, los colectivos circularán con frecuencia reducida, similar a la de los domingos y feriados nacionales. Esto significa menos unidades y mayores tiempos de espera, sobre todo en horarios de baja demanda.

En el caso de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), también habrá cronograma especial de feriado. Las líneas operarán con servicios reducidos y horarios adaptados, por lo que se recomienda consultar previamente los canales oficiales de cada ramal.

ersa Las empresas ERSA y Transporte San Lorenzo, de Corrientes, suspendieron sin goce de haberes a 23 choferes de colectivos por 30 días.

El subte en la Ciudad de Buenos Aires tendrá esquema de feriado, con horarios más acotados respecto de un día hábil. Aunque puede haber ajustes según la línea, en general el servicio comenzará más tarde y finalizará antes que durante la semana laboral.

Los taxis y aplicaciones de viaje funcionarán con normalidad, aunque en horarios de alta demanda pueden registrarse demoras o tarifas más elevadas, especialmente durante la noche del jueves y la tarde del viernes. En rutas y accesos también suele haber más movimiento por escapadas cortas o viajes familiares, así que quienes salgan en auto deberán tener paciencia.

Servicios limitados por el feriado

Los bancos permanecerán cerrados durante toda la jornada del 1 de mayo. Solo estarán disponibles los cajeros automáticos, home banking y billeteras virtuales para operaciones habituales. La administración pública nacional, provincial y municipal tampoco tendrá atención al público, salvo guardias esenciales en áreas sensibles. Esto incluye registros, oficinas estatales y dependencias judiciales.

bancos cajero automático Depositphotos

En hospitales públicos se mantendrán guardias mínimas y atención de urgencias, mientras que los turnos programados suelen reprogramarse. Los centros de salud privados pueden presentar esquemas similares según cada institución.

En cuanto a la recolección de residuos, puede tener modificaciones según el municipio. En algunos distritos habrá servicio reducido y en otros se suspenderá durante parte del día. Mientras que los supermercados, shoppings y comercios dependerán de cada empresa y jurisdicción. Muchos abrirán con horario reducido, mientras que negocios de cercanía pueden optar por no atender.