Incendio en Ezeiza: confirman que aún quedan focos activos y que cinco industrias quedaron afectadas

El intendente de Ezeiza confirmó que el incendio en el Polígono Industrial se habría iniciado en una planta agroquímica y, aunque el fuego está casi extinguido, persisten focos menores mientras avanzan las pericias y se evalúan daños en más de una decena de empresas.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados , aseguró este domingo que el incendio que arrasó parte del Polígono Industrial de Carlos Spegazzini y dejó 24 heridos se habría originado en una planta agroquímica , aunque las causas siguen bajo investigación . El fuego está “prácticamente extinguido”, pero persisten “pequeños focos” que los bomberos decidieron dejar que se apaguen de manera natural.

“Hoy está todo más tranquilo. El fuego prácticamente está finalizado. Hay unos pequeños focos que se están dejando consumir y ya se comenzó a evaluar el nivel de daños. Todo lo que viene ahora es la reconstrucción de las industrias”, explicó Granados en diálogo con TN.

El siniestro comenzó durante la noche del viernes con una fuerte explosión en el Polígono Spegazzini, ubicado a metros de la Autopista Cañuelas–Ezeiza, y afectó varias plantas del predio. Más de 20 dotaciones de bomberos trabajaron durante horas para contener las llamas.

Consultado por los motivos del incendio, el jefe comunal indicó que aún no hay determinaciones oficiales . “Aparentemente comenzó en la agroquímica Logischem. La investigación quiere preservar la escena para que los peritos puedan iniciar las pericias”, señaló. Las tareas forenses avanzarán una vez que el fuego esté completamente apagado.

“Cuando eso ocurra comienza la etapa de investigación: determinar cómo se originó, qué pasó, y luego iniciar la limpieza. Acá hay miles de toneladas de chapa y escombros. Todo llevará meses, y después vendrá el acompañamiento a los industriales para volver a poner sus empresas en marcha”, añadió Granados.

incendio y explosión en ezeiza (1) Aún no se conocen las causas que originaron el fuego

El intendente confirmó que al menos cinco industrias perdieron todo, mientras que otras cinco o seis sufrieron daños parciales producto del fuego y la explosión. Esta semana, el municipio se reunirá con los propietarios para coordinar los pasos a seguir.

Granados destacó que la empresa donde aparentemente se inició el incendio “tenía todo en regla y era muy seria”, y subrayó que el siniestro causó un shock económico y operativo para el parque industrial.

Iron Mountain, entre las más afectadas

Una de las firmas más comprometidas es Iron Mountain, cuyo depósito quedó prácticamente devastado. Otra planta de la compañía fue protagonista de la tragedia de Barracas en 2014, cuando un incendio intencional causó la muerte de diez personas. Sin embargo, el intendente descartó comparaciones con ese episodio.

“Iron Mountain todavía tiene fuego en su interior, aunque controlado. Era una nave impresionante, con todas las medidas de seguridad. Se decía que se repetía lo de 2014, pero nosotros la inspeccionamos frecuentemente y era un lujo en términos de construcción y prevención. Tuvo la mala suerte de estar justo enfrente de donde comenzó el fuego”, remarcó.

Granados insistió en que la empresa cumplía con todas las normas: “Puedo dar fe del nivel de seriedad y del estándar de las instalaciones”. Mientras continúan las tareas de enfriamiento y se preserva el área para las pericias, el distrito comienza a proyectar la reconstrucción de uno de los complejos industriales más importantes de la región, golpeado por un incendio que dejó pérdidas millonarias y cuya causa aún deberá ser esclarecida.