Tras la cadena nacional de Javier Milei, hubo cacerolazos en rechazo al Presupuesto 2026







Aunque el Presidente bajó el tono de su discurso, los vecinos salieron a sus balcones y a las calles para expresar su rechazo al plan de acción del Gobierno.

Tras la cadena nacional de Javier Milei, hubo cacerolazos en distintos puntos de la Ciudad.

Si bien el presidente Javier Milei le bajó el tono a su discurso, agradeció a los argentinos por el esfuerzo hecho desde el comienzo de su gestión y aseguró que "lo peor ya pasó", desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense los vecinos salieron a protestar contra los anuncios del mandatario en cadena nacional y organizaron un cacerolazo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La convocatoria había circulado antes del discurso del Presidente para presentar el Presupuesto 2026, donde puso énfasis en la importancia de mantener el equilibrio fiscal, y fue bien recibida desde distintos barrios.

Mientras se transmitía la cadena nacional graba en Casa Rosada y una vez que finalizó, los vecinos salieron a sus balcones y a las calles a cacerolear, en rechazo a las palabras del libertario, que prometió aumentos presupuestarios para jubilados, universidades y personas con discapacidad.

Rápidamente circularon en redes sociales videos de los puntos de protesta: la gente se manifestó en barrios como Almagro, Caballito, Recoleta, Saavedra, Balvanera, entre otros.

Cacerolazos en el AMBA tras la cadena nacional Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AillencondobleL/status/1967742074155045158&partner=&hide_thread=false #Cacerolazo pic.twitter.com/AjmkEvAUmf — Aillén (@AillencondobleL) September 16, 2025