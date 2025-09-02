Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofrecen este martes 2 de septiembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro tarjeta inicia un nuevo mes arriba de los $2.100.

El euro hoy -sin impuestos- inicia septiembre a $1.518,72 para la compra y a $1.603,62 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica en $1.523,75 para la compra y a $1.654,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.101,45 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado cotiza a $1.324,92.

El dólar blue se vende a $1.345 y la brecha con el oficial mayorista queda en el 1,5%.

Valor del MEP hoy, martes 2 de septiembre

El dólar MEP cotiza a $1.357,34 y la brecha con el oficial es del 2,4%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 2 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.364,33 y la brecha se ubica en el 2,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.768.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.350,19, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$109.437, según Binance.