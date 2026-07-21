Japón acelera el uso de IA en el desarrollo de videojuegos y transforma la producción del sector

La Inteligencia Artificial dejó de ser una herramienta experimental dentro de la industria de los videojuegos en Japón . Un relevamiento realizado por la Asociación Japonesa de Juegos Online (JOGA) reveló que el 100% de las empresas encuestadas ya utiliza soluciones de IA generativa en alguna etapa de sus procesos de trabajo, una cifra que confirma el avance de esta tecnología en uno de los mercados más importantes del mundo para el entretenimiento digital.

Los resultados corresponden al informe JOGA Online Game Market Research Report 2026 , elaborado entre empresas dedicadas específicamente al desarrollo de videojuegos online. El estudio muestra que la IA ya forma parte de las tareas cotidianas de los equipos técnicos, aunque su implementación todavía se concentra en funciones de apoyo y no en la creación integral de los juegos.

Aunque todavía no estamos hablando sobre reemplazar a diseñadores, programadores o artistas, estas plataformas empezaron a ocupar un lugar central dentro de la producción para reducir tiempos, automatizar procesos repetitivos y asistir a los desarrolladores durante distintas etapas del trabajo.

El informe identifica cuáles son las plataformas más presentes dentro de las empresas consultadas. La más extendida es Gemini , de Google, utilizada por el 94% de las desarrolladoras relevadas. Atrás aparecen Claude , de Anthropic, con un 84%, y GitHub Copilot , orientado a la programación, con una adopción del 76%.

Su uso no apunta principalmente a generar personajes, escenarios o historias completas. En cambio, estas soluciones ayudan a escribir y revisar código, procesar grandes volúmenes de información, organizar documentación técnica, automatizar procedimientos internos y desarrollar herramientas destinadas a mejorar el trabajo de los propios equipos.

Otro de los usos que más creció durante el último año es el análisis del comportamiento de los jugadores. Las empresas emplean modelos de IA para estudiar preferencias, identificar patrones de consumo y anticipar cómo interactuarán los usuarios con determinadas mecánicas. Esa información luego sirve para ajustar la dificultad, el diseño de recompensas, la progresión o la retención de los jugadores.

Aunque el crecimiento de estas herramientas es acelerado, el estudio aclara que la Inteligencia Artificial todavía no reemplaza el trabajo creativo dentro de los estudios japoneses. La mayor parte de las compañías la usa como un asistente capaz de agilizar tareas técnicas y administrativas, mientras las decisiones artísticas siguen dependiendo de los equipos humanos.

Esta estrategia también aparece en grandes empresas del sector. Capcom, por ejemplo, confirmó este año que utilizará IA para acelerar etapas del desarrollo como programación, sonido, gráficos y generación de ideas, aunque aclaró que no incorporará contenido generado automáticamente dentro de los videojuegos comerciales. La compañía sostiene que la creatividad y las decisiones finales seguirán bajo control de sus desarrolladores.

En paralelo, otras firmas japonesas como Sony, Square Enix y Sega también vienen explorando distintas aplicaciones de IA para optimizar procesos internos, reducir tiempos de producción y aumentar la eficiencia de proyectos que son cada vez más complejos. Algunas experiencias incluso empezaron a trasladarse a cuestiones puntuales de los juegos, como generación de elementos secundarios en los escenarios virtuales, siempre bajo supervisión de los equipos de desarrollo.

El crecimiento de la tecnología también abre nuevos debates

La expansión de la Inteligencia Artificial no está exenta de cuestionamientos. El mismo informe de JOGA muestra que, mientras las empresas presentan una adopción prácticamente total, entre los jugadores persisten dudas relacionadas con la propiedad intelectual, el impacto sobre el empleo y la posibilidad de que los videojuegos pierdan parte de su identidad creativa.

Una de las preocupaciones más repetidas es que la automatización pueda derivar en experiencias demasiado similares entre sí o favorecer la producción masiva de títulos de baja calidad. Especialistas también advierten que el acceso cada vez más sencillo a estas herramientas podría incrementar la cantidad de juegos publicados sin los controles de calidad habituales.

Por ahora, la IA actúa como mano derecha de miles de programadores en Japón y el resto del mundo. Su lugar en el futuro dependerá de la importancia que le de el humano y la cantidad de tareas que se le delegue.