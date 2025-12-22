Los bonos soberanos operan dispares y el riesgo país supera los 570 puntos básicos

Con una semana recortada por Navidad, el mercado sigue de cerca el debate del Presupuesto 2026 mientras la City empieza a cerrar posiciones.

Los bonos soberanos en dólares operan dispares en Wall Street este lunes, en un contexto político clave marcado por el posible avance del Presupuesto 2026 . La semana, además, estará atravesada por el feriado de Navidad —el miércoles 24—, con mercados cerrados y una City que comienza a poner punto final al año .

Los títulos argentinos cotizan mixtos: suben hasta 0,52% en Nueva York liderados por el Bonar 2029 , mientras que retroceden hasta 0,10% de la mano del Bonar 2038 .

En ese marco, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica en torno a 573 puntos básicos , luego de una baja pronunciada la semana pasada tras anuncio de ajuste en las bandas cambiarias.

En una entrevista reciente, el presidente Javier Milei negó que vaya a vetar el Presupuesto 2026 y aseguró que en todo caso hará recortes de partidas para no comprometer el superávit fiscal.

El economista en jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco , señaló que, en estas últimas ruedas del año, el mercado monitorea lo que pueda suceder en el Senado con el proyecto de Presupuesto, luego de lo que fueron las afirmaciones del presidente de la Nación.

A su vez, en la víspera de la vigencia del nuevo esquema cambiario, con bandas que correrán a un ritmo mayor, Franco entiende que "la mirada estará también sobre el tipo de cambio, los flujos de dólares de la cosecha fina, las tasas en pesos y la demanda de pesos".

Por otro lado, expresó que con los bonos Globales rindiendo ya todos por debajo de 10%, y acercándose al pago de enero 2026, el mercado observará de cerca movimientos relativos a la deuda y a cómo pagará efectivamente el Tesoro esos compromisos. "Si bien el pago no está en duda, la incógnita pasa por si habrá más compras de dólares del Tesoro, algún repo del BCRA u otra alternativa", completó.

ADRs y S&P Merval

En tanto, los ADRs operan con alzas generalizadas, encabezados por Loma Negra (+2%); seguido por Telecom (+1,6%) y Cresud (+1,3%). En contraste, Pampa Energía cae 0,3%.

En tanto, en la plaza local el S&P Merval sube 0,8% a 3.163.395,61 puntos, mientras que en dólares el avance es del 1,1% hasta 2.052,10 puntos. Los papeles anotan casi una totalidad de subas, entre las que destacan la de Central Puerto (+2,4%) y Sociedad Comercial del Plata (+1,8%).