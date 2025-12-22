El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1,475,55 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 22 de diciembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
El dólar oficial rebotó sobre el cierre, mientras el MEP encadenó su tercer retroceso al hilo
El dólar global bajó y se encamina a su mayor caída anual desde 2017
Las reservas brutas subieron con fuerza este lunes 22 de diciembre y se alzaron u$s224 millones tras el salto del oro, que tocó un máximo de u$s4.430 la onza. Los activos internacionales cerraron en u$s42.637 millones.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 22 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 22 de diciembre
El dólar blue cotizó a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 22 de diciembre
El dólar CCL cotizó a $1.542,52 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,2%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 22 de diciembre
El dólar MEP operó a $1.493,06 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.547,96, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 22 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.173, según Binance.
