Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 22 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hizo a $1,475,55 para la venta.

Las reservas brutas subieron con fuerza este lunes 22 de diciembre y se alzaron u$s224 millones tras el salto del oro, que tocó un máximo de u$s4.430 la onza . Los activos internacionales cerraron en u$s42.637 millones .

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452.

El dólar blue cotizó a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.542,52 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,2% .

Valor del dólar MEP hoy, lunes 22 de diciembre

El dólar MEP operó a $1.493,06 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.547,96, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 22 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.173, según Binance.