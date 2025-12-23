Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del martes 23 de diciembre + Seguir en









De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,34% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

El calendario de pagos de ANSES se activó el miércoles 10 de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas correspondientes a su calendario de pagos de diciembre 2025.

A través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025, publicadas en el Boletín Oficial, las jubilaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,34% en diciembre 2025, correspondiente al dato de la inflación de octubre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos.

Jubilación mínima: $410.879,59 ($340.879,59 del valor actualizado + $70.000 del extra)

($340.879,59 del valor actualizado + $70.000 del extra) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67 ( $272.703,67 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva: $308.615,79 ( $238.615,70 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: pasará de $2.241.568,43 a $2.293.796,92 El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por su parte, es de $122.827 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($98.261), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $398.852,75, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $61.251,51 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $199.433,02. auh anses.webp Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación Por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre