El dólar blue subió $20 y cerró a $1.495 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue subió superó los $1.500 y alcanzó su valor más alto en dos meses
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: subieron el dólar mayorista, el blue y el CCL, pero bajó el MEP; ADRs y bonos, mixtos
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 22 de diciembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 22 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 22 de diciembre
El dólar blue cotizó a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 22 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.542,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,2%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 22 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.493,20 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.547,96, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 22 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.173, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario