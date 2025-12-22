Reforma laboral: Guillermo Michel denuncia que los FAL desfinanciarán a la ANSES e impactará en la coparticipación + Seguir en









El economista analizó en detalle la potencial creación del Fondo de Asistencia Laboral, estipulada en el proyecto de ley que debate el Congreso.

Michel estimó el costo fiscal que tendrán los FAL en caso de aplicarse.

El diputado por la provincia de Entre Ríos, Guillermo Michel, analizó el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno que ya se debate en el Congreso y aseguró que la creación de el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) desfinanciarán a la ANSES y terminarán impactando en la coparticipación, como había adelantado Ámbito.

En detalle, el proyecto del oficialismo prevé, en su artículo 60, la creación del FAL, uno de los puntos más controvertidos. Además, el articulado 76, sostiene que dicho fondo será financiado con una reducción de tres (3) puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al SIPA.

El análisis de Guillermo Michel sobre el costo del FAL El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es una de las creaciones del proyecto de reforma laboral del Ejecutivo para las indemnizaciones en el sector privado. Según detalla el proyecto del oficialismo, el objetivo es aliviar a las empresas con una reducción del costo del despido.

El legislador recuerda que según la iniciativa oficial cada empleador deberá crear una cuenta como un patrimonio separado de afectación específica en un fondo administrado por una entidad habilitada por la CNV. El FAL será obligatorio para todos los empleadores excepto para el régimen de construcción (que ya tiene el propio) y de empleados de casas particulares y se financia con una contribución mensual obligatoria del 3 % de las remuneraciones.

Pero Michel recalca que este fondo no implicará un mayor costo laboral para el empleador, pero advierte que en paralelo los empleadores tendrán una reducción de 3 puntos porcentuales en la contribución patronal con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). "En definitiva, para financiar las futuras indemnizaciones a cargo del empleador (el FAL), se desfinancia al Sistema de Seguridad Social (ANSES) que se proyecta en 0,46 p.p. del PBI", enfatiza.

"Además, las provincias siguen financiando al ANSES. Por la aplicación de asignaciones específicas destinas al Sistema que afecta la coparticipación primaria, siguen resignando 1,45 p.p. del PBI de recursos", completa. En otro orden, el extitular de la Aduana, advierte que los empleadores que más beneficio obtienen de este régimen FAL son los “grandes” con más de 100 empleados. Hay registrados 9.516 empleadores -solo el 1,8% del total- que concentran el 63% del total de la masa salarial; estos empleadores son los que más aprovechan la reducción de 3 p.p. de las contribuciones para financiar sus futuras indemnizaciones. Por último y para completar el panorama destaca que el Presupuesto 2026 no tiene previsión alguna respecto a este desfinanciamiento para el ANSES. La reforma laboral se tratará en febrero en el Congreso Luego de una extensa jornada de expositores en la que se iba garantizar el dictamen mayoritario de reforma laboral, el Senado anunció que prorrogará su tratamiento en sesión para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, en el mes de febrero. "Vamos a firmar un dictamen abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero", explicó Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Trabajo del Senado, en medio del Plenario legislativo en conjunto con la Comisión de Presupuesto que trabajaba para apurar el dictamen. "Este ha sido el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley, en vez de discutirla el día 26 de diciembre", agregó la exministra, que explicó que esa fecha se destinaría a la votación del proyecto de Presupuesto 2026 y de Presunción de Inocencia Fiscal sancionadas por la madrugada en Diputados.