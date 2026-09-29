El dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y a $1.545 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.550,12 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 29 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 29 de septiembre
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Mercados: el riesgo país rozó los 630 puntos y se desplomaron las acciones, pero el dólar tuvo un repliegue
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 29 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.524,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 29 de septiembre
El dólar blue cotiza a $1.545 para la compra y a $1.565 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 29 de septiembre
El dólar CCL cotiza a $1.624,25 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.5%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 29 de septiembre
El dólar MEP cotiza a $1.555,31 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 29 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.008,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 29 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.616,64, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 29 de septiembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s82.943, según Binance.
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