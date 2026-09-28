Presupuesto 2027: Luis Caputo se reservó una partida para gasto discrecional de u$s5.000 millones

Se trata de Obligaciones a Cargo del Tesoro que maneja la Secretaría de Hacienda, que incluyen fondos sin asignación específica por $7,68 billones.

Mientras el Gobierno retacea fondos para discapacidad, el proyecto de Presupuesto 2027 incluye una partida de gastos de salarios de personal que no estaría asignado a ninguna dependencia del sector público por el equivalente a casi u$s1.000 millones. Sumado a otras partidas sin asignación específica, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reservó fondos por unos u$s5.000 millones para utilizar a discreción.

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Así lo indica la consultora Zentrix al indagar en el gasto está incluido en el rubro Obligaciones a Cargo del Tesoro. Allí se estarían disponiendo fondos para discapacidad para casos en que los gastos excedieran a lo que estipula la ley.

Esa partida es la que más crece dentro del presupuesto y es la que tiene un destino menos definido, por lo que está sujeto a una mayor discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

"La partida que más crece es Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasa de $5,6 a $14,8 billones, un aumento real del 116,9%" , plantea Zentrix. La consultora aclara que ese gasto no corresponde a ningún ministerio "sino de una j urisdicción administrada por la Secretaría de Hacienda, que financia al PAMI, a las empresas ferroviarias y viales, a ENARSA y a otros entes".

"Más de la mitad de su crédito, $7,68 billones, figura como 'otras asistencias financieras', sin beneficiario definido: incluye una reserva de $1,45 billones para salarios públicos y $5,31 billones de transferencias sociales cuyo destino se define durante la ejecución", dice el reporte.

Cómo son los gastos a cargo del Tesoro del Presupuesto 2027

La partida incluye $129.851 millones de gastos figurativos hacia la Auditoria General de la Nación (AGN), dice el reporte.

Zentrix aclara que más de la mitad corresponde a "Otras asistencias financieras", lo que califica como "una categoría genérica que en el proyecto no tiene apertura por beneficiario".

La misma abarca, según dice la consultora, "$1,45 billones en gastos en personal no asignados a ningún organismo". También se suman, según indica el trabajo, "$5,31 billones en transferencias al sector privado dentro de servicios sociales". Además, se agregan "$300.000 millones en transferencias a universidades nacionales".

"El destino final de estos fondos lo define el Ejecutivo durante la ejecución, con las facultades de reasignación que le otorgan los artículos 5° y 9° del proyecto", aclara el reporte.

Dinero para discapacitados

Aunque el Gobierno plantea en el proyecto eliminar el gasto correspondiente a lo que dispone la ley de Emergencia en Discapacidad, el presupuesto incluye fondos bajo ese paraguas de Obligaciones a Cargo del Tesoro. La ley vence el 31 de diciembre próximo pero se puede prorrogar por un año.

En ese sentido, Zentrix dice que "el artículo 38, por ejemplo, prevé cubrir desde esta categoría el gasto en pensiones por invalidez que exceda lo presupuestado".

Pero se aclara que "hay una limitación importante ya que el proyecto no publica la apertura por programa del crédito vigente 2026 para esta jurisdicción".

"Por eso no es posible determinar qué parte del aumento es gasto nuevo y qué parte es traslado de partidas desde otros organismos. Un indicio de traslado es que el Ministerio de Economía cae 3,3% nominal mientras el Tesoro absorbe asistencia a empresas de energía y transporte", explica el reporte.