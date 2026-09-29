Milei y un salvavidas a Eurnekian: los ADR se hundieron en Wall Street pero Corporación América subió un 9%

En una jornada negra para los activos argentinos, la compañía fundada por Eduardo Eurnekian fue la gran excepción: ganó cerca de u$s350 millones de valor bursátil luego de que el Gobierno extendiera la concesión de Aeropuertos Argentina. La decisión llega días después de que Ámbito revelara las objeciones de la AGN sobre la prórroga anterior. Javier Milei se excusó de intervenir por su relación profesional previa con Corporación América.

Una rueda casi completamente roja para los activos argentinos tuvo este lunes una excepción difícil de pasar por alto. Mientras los ADR se hundieron en Wall Street, las acciones de Corporación América Airports (CAAP) saltaron más de 9% .

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El movimiento llegó el mismo día en que el Gobierno aprobó la readecuación del contrato de concesión de Aeropuertos Argentina , la empresa controlada por Corporación América, fundada por Eduardo Eurnekian. El nuevo esquema puede extender la explotación de las terminales aeroportuarias hasta febrero de 2056 .

La reacción del mercado fue inmediata. CAAP había cerrado el viernes en u$s23,88 y este lunes terminó en torno de u$s26 , con un avance superior al 9%. Durante la rueda llegó a superar los u$s26.

La suba, de todos modos, también debe ponerse en perspectiva. Las acciones de Corporación América habían terminado 2025 en torno de los u$s26. Es decir que, pese al fuerte salto de este lunes, el papel quedó apenas por encima del nivel con el que había cerrado el año pasado, un 0,1%.

El contraste con el resto de los papeles argentinos fue marcado. Mientras buena parte de los ADR terminó con fuertes retrocesos, Corporación América quedó prácticamente sola del otro lado de la pantalla .

Unos u$s350 millones en una rueda

La magnitud del movimiento también puede medirse en dólares. Corporación América Airports tiene alrededor de 163 millones de acciones en circulación.

Con la cotización del viernes, su capitalización bursátil se ubicaba cerca de los u$s3.900 millones. Después del salto de este lunes, pasó a superar los u$s4.200 millones. Es decir, la compañía sumó alrededor de u$s350 millones de valor bursátil en una sola jornada.

No todo ese movimiento puede atribuirse mecánicamente a una decisión administrativa. Pero el salto de CAAP en una rueda especialmente negativa para los activos argentinos mostró con claridad la lectura que hizo Wall Street del nuevo horizonte de la concesión.

De 2038 a 2056

El Gobierno oficializó este lunes la readecuación mediante la Decisión Administrativa 27/2026. El nuevo contrato contempla una extensión de 11 años para recomponer el equilibrio económico-financiero de la concesión y otros siete años vinculados a una inversión directa adicional de u$s600 millones.

De cumplirse las condiciones previstas, Aeropuertos Argentina podrá continuar con la explotación hasta febrero de 2056. El programa total de inversiones previsto durante la concesión asciende a unos u$s7.300 millones, IVA incluido, de los cuales aproximadamente u$s1.500 millones deberán ejecutarse entre 2027 y 2031.

El acuerdo mantiene además el canon de concesión en el 15% de los ingresos brutos y fija una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 14,3%. Las condiciones son inferiores a las que habían aparecido durante las negociaciones anteriores. En septiembre de 2025, documentos internos del ORSNA contemplaban llevar la concesión hasta 2066, con una TIR del 16,45%.

Una concesión bajo la lupa de la AGN

El nuevo acuerdo tiene un antecedente que agrega tensión a la decisión. El 17 de septiembre, Ámbito reveló un informe de la Auditoría General de la Nación que detectó irregularidades en la prórroga de la concesión otorgada durante el gobierno de Alberto Fernández.

El contrato original vencía en 2028, pero en 2020 fue prorrogado hasta 2038 con el argumento del impacto extraordinario que la pandemia había provocado sobre el tráfico aéreo y la ecuación económica de la concesión.

La AGN encontró problemas en aquel procedimiento. Según el informe, no se respetaron todos los pasos previstos, no intervinieron los organismos competentes y faltó documentación en los expedientes administrativos.

También cuestionó el esquema de inversiones. La Auditoría detectó falta de claridad y de metas verificables en compromisos que involucraban obras por u$s85 millones y u$s124 millones.

El punto no era menor. Como contó Ámbito, si las objeciones de la AGN terminaran haciendo caer aquella extensión, las 35 terminales y sus activos deberían regresar al Estado en febrero de 2028.

Ese escenario podía abrir nuevamente la discusión sobre una licitación para la explotación del sistema aeroportuario.

Las actas reservadas y el intento de llegar a 2066

Ámbito también reveló que el proceso de renegociación había atravesado distintas etapas y tres actas reservadas del ORSNA.

La primera fue firmada en septiembre de 2025 entre el entonces titular del organismo, Facundo Leal, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian. Allí se avanzó en un esquema que llevaba la concesión hasta 2066 y elevaba la TIR al 16,45%.

Una segunda acta ratificó aquel entendimiento. Pero una tercera, firmada este año por la sucesora de Leal, Noelia Ruiz, reabrió la negociación y convirtió el acuerdo anterior en un mero “antecedente de trabajo”.

El resultado terminó siendo más acotado: 2056 en lugar de 2066 y una TIR de 14,3% en vez de 16,45%.

Aun así, el nuevo acuerdo despeja buena parte de la incertidumbre que pesaba sobre el principal negocio argentino de Corporación América.

Milei se excusó

La relación entre el Presidente y el grupo empresario agregó otro elemento político a la decisión.

En la misma edición del Boletín Oficial en la que se publicó la readecuación, Javier Milei se excusó formalmente de intervenir en cuestiones relacionadas con Corporación América debido a su vínculo profesional previo con la compañía.

Por ese motivo, la decisión que aprobó la renegociación quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Milei trabajó durante años para empresas del grupo de Eurnekian antes de desembarcar de lleno en la política.

El expediente oficial sostiene que la renegociación busca restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión y atender las nuevas necesidades de inversión derivadas, entre otros factores, del crecimiento del tráfico de pasajeros.