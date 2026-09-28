Las reservas del BCRA bajaron de los u$s48.000 millones por primera vez en dos meses, arrastradas por el desplome del oro

El stock bruto bajó u$s269 millones y cerró en u$s47.976 millones, pese a que el Central volvió a comprar dólares en el mercado oficial. La caída se explicó principalmente por el impacto del oro, mientras el mayorista bajó levemente y los futuros retrocedieron en los tramos más cortos.

Las reservas del BCRA cayeron por octava rueda consecutiva por el impacto del oro, pese a una nueva compra oficial en el mercado de cambios.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a caer este lunes 28 de septiembre y encadenaron su octava baja consecutiva , arrastradas principalmente por el desplome del oro . En la jornada, el stock retrocedió u$s269 millones y cerró en u$s47.976 millones , pese a que la autoridad monetaria retomó las compras en el mercado oficial.

El movimiento estuvo condicionado principalmente por la valuación de las tenencias del Banco Central. En particular, el oro cayó 3,80%, su peor baja en seis meses, y habría restado cerca de u$s300 millones al valor contable de las reservas . Por lo tanto, la compra de divisas en el mercado oficial no alcanzó para compensar el impacto de los precios externos sobre el stock bruto.

En la jornada, el BCRA adquirió u$s11 millones y llevó a u$s243 millones el saldo comprador acumulado en septiembre . A su vez, las compras de 2026 llegaron a u$s14.338 millones . Sin embargo, la intervención siguió siendo reducida frente al volumen operado, ya que la entidad explicó apenas 2% de los u$s681 millones negociados en el mercado de cambios.

De esta forma, el promedio diario de compras de septiembre quedó en u$s12 millones , muy por debajo de los u$s38 millones de agosto, los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. Así, el Central volvió a sumar divisas después de no intervenir el viernes, pero la dinámica mensual sigue mostrando una acumulación débil frente a los meses más firmes del programa.

La desaceleración de las compras oficiales no empezó en septiembre, aunque el mes profundizó esa tendencia. Agosto ya había sido el mes más flojo de acumulación de reservas de 2026 y el balance cambiario publicado el viernes por el BCRA permitió identificar varios factores detrás de ese comportamiento.

El primero fue el menor superávit comercial. El balance de bienes se redujo en u$s901 millones frente a julio, por menores liquidaciones de exportaciones y mayores pagos de importaciones. Además, los bancos también aportaron menos oferta, ya que vendieron u$s225 millones en agosto, por debajo de los u$s783 millones de julio y los u$s946 millones de junio.

A ese cuadro se sumó una demanda de atesoramiento que cedió menos de lo esperado. La formación de activos externos se ubicó cerca de u$s1.800 millones en agosto, apenas por debajo de los u$s1.900 millones de julio, pese a que ya no operaba el efecto aguinaldo. En septiembre, además, el mercado estima que la cuenta financiera podría haber aportado menos oferta, aunque las colocaciones de deuda del mes todavía podrían generar ingresos adicionales al mercado oficial.

El mayorista bajó tras tocar máximos al inicio

En el mercado cambiario, el dólar mayorista comenzó la semana con una leve baja y cerró en $1.524,50 para la venta, un peso por debajo del viernes. La rueda tuvo buen volumen y un recorrido mixto, ya que la demanda por cobertura impulsó al tipo de cambio al inicio, pero luego apareció mayor oferta de divisas y la cotización corrigió desde los máximos.

Los precios llegaron a tocar $1.531 a poco de iniciadas las operaciones, $5,50 por encima del cierre previo. Sin embargo, a media mañana la oferta comenzó a ganar peso y el mayorista se alejó de esos niveles hasta anotar mínimos de $1.524 en la última hora. El cierre mostró una recuperación parcial, pero no alcanzó para evitar la baja diaria.

En contado se operaron u$s679,5 millones y en futuros se negociaron u$s1.768 millones. La lectura de mercado señaló que la estrategia oficial de intervenir en futuros y en los dólares financieros alternativos contribuyó a evitar una nueva suba del spot, en una semana marcada por los últimos días de septiembre y por una demanda de divisas más activa.

Financieros, futuros y tasas

Entre los dólares alternativos, el MEP subió 0,20% hasta $1.555,31, mientras que el contado con liquidación avanzó 2% hasta $1.631,13. A su vez, el blue aumentó 0,32% y cerró en $1.565. Con esos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,66%, mientras que el canje subió a 4,87%.

En futuros, la curva cerró con una baja promedio de 0,09%. Septiembre retrocedió 0,29%, octubre cayó 0,22%, noviembre bajó 0,16% y diciembre cedió 0,12%, aunque algunos tramos de 2027 terminaron con subas moderadas. La tasa implícita de septiembre quedó en 1,50% mensual, equivalente a 17,96% anualizado, mientras que octubre se ubicó en 1,68% mensual, o 20,20% anualizado.

En el mercado de dinero, la TAMAR bajó de 23,75% a 23,63%, mientras que la BADLAR cayó de 23% a 21,94%. Así, la jornada dejó una combinación de reservas en baja por valuación, compras oficiales acotadas, retroceso del mayorista y una caída de tasas que volvió a poner el foco en el equilibrio entre demanda de pesos, cobertura cambiaria y acumulación de reservas.