Deuda: Economía logró renovar el 100% de vencimientos en una rueda complicada para los mercados

Economía pudo renovar compromisos en moneda local por $8,6 billones pagando algo por encima de las tasas de mercado en algunos instrumentos. Los inversores optaron mayormente por tasa fija a enero y TAMAR hasta julio del año entrante.

El Ministerio de Economía logró este lunes renovar vencimientos de deuda en moneda local por un total de $8,6 billones, lo que representa un nivel de rollover del 100%, en una jornada en la que los mercados financieros estuvieron inestables tanto por noticias del exterior como por componentes locales.

La Secretaría de Finanzas indicó que a djudicó un total de $8,62 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,77 billones . El llamado no contemplaba colocaciones mas allá de octubre de 2027 ni Bonar 29 del cual restan colocar u$s800 millones.

Con esta colocación cerró septiembre. La semana pasada había logrado canjear una letra atada al dólar por el 75% de adhesión de los tenedores por un valor de $5 billones, que ayudó a despejar el escenario para este llamado.

15/01/27 (T15E7) - $2,85 billones 2.17% TEM, 29,36% TIREA.

CER:

31/05/27 (TZXY7) $1,02 billones a 5.97% TIREA CER.

TAMAR:

30/07/27 (TML27) $2,92 billones con un margen de 3.63% sobre TAMAR.

Dólar Linked a:

30/10/26 (D30O6) – $1,17 billones a 9.06% TIREA.

30/11/26 (D30N6) – $0,66 billones a 7.38% TIREA.

El equipo de Research de Puente señaló que "el gobierno debió validar un premio de 100 puntos básicos en la Boncap de enero, 50 en el Bontam y tasas de hasta 9% de las letras dollar linked".

Curiosamente, el instrumento más demandado fue el Bontam de julio de 2027, el más largo entre los que se ofrecía, llevándose más de un tercio de las posturas.

"El resultado de la licitación fue esperable. Las curvas en pesos vienen sufriendo hace dos semanas por el entorno internacional adverso, si bien han resistido más que los globales", dijeron desde Puente.

La sociedad de bolsa destacó que "hoy fue un día particularmente malo para toda la deuda argentina y haber completado el rollover pagando un premio razonable parece un buen resultado".

"El rollover total también asegura que se mantendrán los niveles actuales de liquidez, que han permitido que las tasas de muy corto plazo se mantuviesen en niveles estables y relativamente bajos, aunque no se llegaron a trasladar a plazos más largos", señalaron los analistas de Puente.

Daniel Chodos, Jefe de Research y socio de la sociedad de bolsa Dhalmore Capital: “Las ofertas alcanzaron los $9,8 billones y hubo demanda por todos los instrumentos. Sin embargo, el Tesoro otorgó premio en todos los títulos y terminó refinanciándose a un costo mayor al que esperábamos. La jornada negativa de los mercados internacionales tampoco ayudó”. “La vida promedio de la deuda emitida fue de 5,8 meses, por encima de las últimas dos licitaciones, pero todavía muy por debajo de los 10,8 meses de julio y los casi 12 meses de junio. El Tesoro continúa concentrando sus colocaciones en plazos relativamente cortos”.

Jerónimo Bardin, Head Sales Trader de Inversiones Retail en Balanz: "El Tesoro adjudicó $8,62 billones frente a ofertas por $9,77 billones, con un rollover de 100,08% sobre los vencimientos. La demanda se concentró en el bono TAMAR a julio de 2027, que captó $2,92 billones con un margen de 3,63% sobre esa tasa, y en la LECAP a enero de 2027, que adjudicó $2,85 billones a una TEM de 2,17%. Los instrumentos dollar linked reunieron $1,83 billones, mientras que el CER a mayo de 2027 captó $1,02 billones. El Tesoro logró renovar prácticamente la totalidad de los vencimientos sin pagar grandes premios para hacerlo".