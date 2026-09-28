Los bonos en dólares profundizan su caída y el riesgo país ya roza los 630 puntos + Agregar ámbito en









La deuda soberana local sufre nuevamente una embestida lo que genera que el indicador que mide el J.P Morgan se ubica por encima de los 620 puntos básicos.

Los bonos en dólares caen y ya preocupa la performance a futuro. Depositphotos

Los bonos en dólares vuelven a caer en Wall Street lo que incrementa la racha negativa mientras que el riesgo país se ubica por encima de los 620 puntos básicos. La city ve dudas locales sobre el financiamiento y la acumulación de reservas, sumada a un contexto internacional adverso de tasas altas y volatilidad global.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese marco, el S&P Merval cae 2,1% a 2.832.065,960 puntos básicos. Dentro de las acciones líderes avanzan: Banco BBVA (-3,9%), Grupo Financiero Galicia (-3,8%), Grupo Supervielle (-3,4%). En cuanto a los ADRs, las mayores perdidas son para BBVA y Banco Macro con el 3,9% y 2,9%, respectivamente.

¿Por qué el riesgo país se deterioró con tanta fuerza? Según diversos informes de la city, el reciente aumento del riesgo país refleja un deterioro relativo de la percepción sobre Argentina, en un contexto de menor acumulación de reservas, desaceleración de la actividad y condiciones financieras internacionales más exigentes. Al mismo tiempo, las colocaciones soberanas hard dollar prácticamente se frenaron, encendiendo señales de alerta de cara a 2027.

"El stock de reservas continúa siendo bajo y reforzar las compras diarias de divisas parece primordial. En este marco, impulsar un mayor dinamismo de la actividad y acelerar la acumulación de reservas aparecen como dos condiciones centrales hacia delante", explicaron desde Fundación Capital.

Noticias que impactan en los mercados La semana pasada Banco Central informó que la cuenta corriente cambiaria arrojó un superávit de u$s806 millones en agosto, el quinto mensual consecutivo, lo que implica que subió contra el superávit de julio (u$s413 millones). Las personas realizaron compras netas de dólares por u$s2.463 millones, frente a los u$s2.916 millones del mes previo, mientras que los egresos por dividendos y utilidades se ubicaron en u$s469 millones.

Este lunes, el Tesoro llevará adelante durante su primera licitación de deuda pesos del mes, en la que enfrenta vencimientos por alrededor de $8,1 billones. "Recordamos que, tal como sucedió en las dos licitaciones de agosto, el Tesoro no ofrecerá papeles con vencimiento en el próximo mandato, y el menú consistirá en la Lecap corta S13N6, la Lecer X29E7, dos Bontam (TMF27 y TML27) y 4 dollar linked (D30O6, D30N6, D31M7 y TZV27). Asimismo, no ofrece el Bonar AO29", aseguraron desde Grupo SBS.