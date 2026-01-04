El dólar blue cerró a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 4 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
El billete paralelo se mantuvo estable y cerró al igual que lo hizo en la última jornada de 2025, luego de acumular un avance de $300 (+24,4%) a lo largo del año.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, domingo 4 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.475 para la venta.
Valor del CCL hoy, domingo 4 de enero
El dólar CCL cotiza a $1,540,96 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,5%.
Valor del dólar MEP hoy, domingo 4 de enero
El dólar MEP opera a $1.504,34 y la brecha con el dólar oficial es de 2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 4 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,5.
Cotización del dólar cripto hoy, domingo 4 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.544,37, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, domingo 4 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.002,72, según Binance.
