Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: "La libertad avanza"

El Presidente se manifestó desde sus cuenta de X respecto al avance de Donald Trump sobre Venezuela.

Javier Milei celebró el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Maduro.

El presidente Javier Milei celebró este sábado el operativo de EEUU sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro . La noticia fue confirmada por el propio Donald Trump , quien aseguró que el venezolano “ fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

“La libertad Avanza. Viva la libertad carajo” , expresó Milei. La publicación del mandatario argentino fue luego de que Trump confirmara en su red Truth Social que “ Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuel a y su líder,el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

El mandatario argentino, posteriormente publicó un video en el que se expresa con rechazo hacia el gobierno venexolano. Allí afirma que Maduro "tiene una sombra oscura sobre nuestra región" lo cual representa un "peligro y una vergüenza que no pueden seguir existiendo en el continente".

"La Argentina saluda la presión de los EEUU y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento en esta materia se ha agotado", continúa el video, que es un extracto de su discurso en el mercosur.

"Instamos además, a t odos los otros representantes del bloque , a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario", concluye el recorte, junto a una foto de Maduro acompañado por Lula da Silva, presidente de Brasil .

Nicolás Maduro será juzgado en EEUU, afirmó Marco Rubio

Estados Unidos arrestó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que sea juzgado en territorio estadounidense, según un senador republicano que afirma haber hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos, y que la acción militar que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, publicó el senador de Utah Mike Lee en X a primera hora del sábado.

He informed me that Nicolás Maduro has been arrested by U.S. personnel to stand trial on criminal charges in the United States, and that the kinetic action we saw tonight was deployed to protect and defend those executing the arrest warrant… https://t.co/lXCxhPoKSZ — Mike Lee (@BasedMikeLee) January 3, 2026

“Esta acción probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”, añadió Lee.

“No anticipa ninguna acción adicional en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos”, continuó el senador sobre Rubio.

Donald Trump anunció que EEUU capturó a Nicolás Maduro

El presidente de EEUU anunció que el país norteamericano capturó a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela. Sucedió después de las operaciones de la administración republicana contra Caracas y otras ciudades aledañas.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!“, expresó Trump en su red social.

Además, durante la madrugada, en una breve entrevista telefónica con The New York Times, el republicano volvió a calificar la operación como “brillante”.

La operación de EEUU sobre Venezuela

Fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron la madrugada de este sábado en Caracas. Tras difundirse la noticia, la dictadura venezolana de Nicolás Maduro publicó un comunicado en el que repudió lo que definió como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos y, en paralelo, declaró el estado de emergencia.

Ataque EEUU a Venezuela

En los videos que circularon se observó el impacto de las detonaciones, con densas columnas de humo elevándose desde distintos puntos de la ciudad. Vecinos reportaron presuntos ataques aéreos contra instalaciones militares como La Carlota y Fuerte Tiuna, acompañados por el ruido constante del paso de aviones.

El lunes pasado, Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada por embarcaciones vinculadas al narcotráfico en Venezuela, un hecho que marcó lo que significó el primer ataque terrestre estadounidense en ese país.