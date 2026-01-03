Cómo anunció Donald Trump al mundo la captura de Nicolás Maduro + Seguir en









El presidente de EEUU anunció la captura de su homólogo venezolano y su esposa. Fue tras la intervención militar de su país al cual describió como "un éxito".

Trump describió como "un éxito" el avance militar de EEUU sobre Venezuela.

El presidente de EEUU Donald Trump anunció en las últimas horas la captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa. El mensaje fue publicado a través de su red social Truth Social y allí describió como "un éxito" este avance "a gran escala".

Por el momento, se desconoce el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores, un hecho denunciado por la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez quien exigió al gobierno de Trump una prueba de vida de ambos.

En Truth Social, Trump informó que Maduro fue "capturado y trasladado en avión".

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país", comenzó indicando el republicano en su cuenta oficial.

Además, aclaró que "esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses" y que se darán más detalles próximamente". Así, se espera una conferencia para las las 11 (hora local) en Mar-a-Lago.

captura maduro video El titular de Defensa indicó que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como “ruin y cobarde”. @cristobalsoria La caída de Maduro: hubo fuertes explosiones en Caracas y aviones volando a baja altura El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este sábado el ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país. Además, indicó que están en la búsqueda de posibles heridos o muertos. “Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales. El titular de Defensa indicó que misiles y cohetes fueron lanzados desde el aire por helicópteros y calificó el ataque como “ruin y cobarde”.