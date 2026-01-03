La primera reacción del mercado de EEUU a la detención de Nicolás Maduro + Seguir en









Especialistas financieros se pronunciaron tras el ataque. Expectativa por el impacto que puede provocar el arribo de capitales norteamericanos al sector petrolero de Venezuela.

El sector energético norteamericano se esperanza con un desembarco en Venezuela. Depositphotos

La intervención militar de EEUU a Venezuela que terminó este sábado con la detención de Nicolás Maduro tiene un segundo objetivo ya pronunciado tanto por Donald Trump como por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez: las reservas de petróleo del país sudamericano. En ese marco, el mercado estadounidense dejó sus primeras impresiones sobre el posible alcance de acción bélica.

En su primera conferencia tras la captura de Maduro, Donald Trump prometió que los EEUU gobernarán Venezuela "hasta una transición segura" y que la actual administración venezolana ha sido un fracaso, incluso en la producción de petróleo". "No estaban produciendo casi nada de lo que podrían haber producido", planteó y admitió que "nosotros vamos a tener las grandes empresas petroleras de EEUU, las más grande del mundo van a gastar miles de millones de dólares, van a reparar la infraestructura de petróleo y empezar a generar dinero para el país".

En contrapartida, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez -quien asumió el mando en reemplazo de Maduro- rechazó la transición propuesta por Trump y afirmó que "Venezuela tiene paciencia estratégica para encontrar el camino de la defensa de la paz y de la patria". En un mensaje grabado, dijo que están "listos para defender nuestros recursos naturales, que deben ser para el desarrollo nacional". El país sudamericano conforma el grupo de exportadores de petróleo crudo OPEP+, que mantendrán una reunión de emergencia el próximo domingo.

Trump EEUU Donald Trump anticipó en una conferencia que petroleras estadounidenses desembarcarán en Venezuela. Reuters Reacción del mercado de EEUU a la detención de Nicolás Maduro Voces financieras recogidas por la agencia Reuters dejaron sus impresiones al respecto del impacto que tendrá sobre el mercado de EEUU la detención de Nicolás Maduro y la acción militar en Venezuela. En ese sentido, Helima Croft, jefa de Estrategia Global de Materias Primas de RBC Capital Markets de Nueva York, recordó "el declive que ha sufrido el sector petrolero durante décadas y que el historial de EEUU en materia de cambio de régimen y construcción de naciones no es un éxito rotundo", por lo que pronosticó "una tarea enorme".

Además, Jamie Cox, socia directora del Harris Financial Group ubicada en Richmond, interpretó que "la reacción general del mercado será moderada; podríamos recibir noticias que impulsen el mercado mañana durante la reunión de la OPEP+. Es probable que las acciones de las grandes petroleras y las empresas de perforación reciban ofertas, ya que podría aumentar la especulación sobre los posibles beneficios de reconstruir la industria petrolera en Venezuela".

A su turno, Brian Jacobsen (directivo del Annex Walth Management de Brookfield) analizó que "estoy seguro de que se debatirán los aspectos políticos y legales, pero desde una perspectiva de inversión esto podría liberar enormes cantidades de reservas de petróleo con el tiempo. Esto también podría servir de advertencia a los líderes de Irán y quizás incluso de Rusia, sobre la disposición y capacidad del presidente para lograr cambios". "Dada la rapidez con la que se desarrolló esto, los mercados petroleros podrían ser los únicos en reaccionar. Ha habido muchos pronósticos de un exceso de oferta en el mercado petrolero y esto no hará más que agravar esa situación", añadió. Por su parte, Marchel Alexandrovich, economista del Saltmarsh Economics de Londres, entendió que "estos acontecimientos nos recuerdan que las tensiones geopolíticas siguen dominando los titulares e impulsando los mercados. Desde las tensiones comerciales no resueltas en torno a los aranceles estadounidenses, hasta Ucrania, Irán, Taiwán y ahora Venezuela, está claro que los mercados están teniendo que lidiar con un riesgo de titulares significativamente mayor del que estaban acostumbrados bajo las administraciones estadounidenses anteriores". Finalmente, la fundadora del Fordham Global Foresight de Londres, Tina Fordham, intrepretó que "es probable que siga la sensación de una bonanza, aunque la historia de las transiciones posautoritarias es muy accidentada y no lineal. El historial de Estados Unidos en el hemisferio sur también es bastante irregular. Siento que hay mucho optimismo sobre una Venezuela post-Maduro y post-Chávez. Creo que la realidad probablemente será más caótica. Para la apertura del lunes, creo que esto alimentará el ánimo animal, así como la posibilidad de cambio en Irán". "Se trata de dos mercados, el de producción de energía y el de consumo, que han estado vedados a los inversores internacionales y que podrían abrirse", anticipó.