Donald Trump anunció que EEUU capturó a Nicolás Maduro y los sacó de Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que el país norteamericano capturó a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela. Sucedió después de las operaciones de la administración republicana contra Caracas y otras ciudades aledañas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!“, expresó Trump en su red social.

La medida, por su parte, fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien tiene una marcada postura a favor de la gestión republicana y en contra del régimen chavista de Venezuela. “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, escribió en su cuenta de X.