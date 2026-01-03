El primer video e imágenes inéditas de Nicolás Maduro detenido en Nueva York + Seguir en









Se lo puede ver bajando del avión que lo llevó hasta la ciudad estadounidense y dentro de la cárcel ubicada en Brooklyn.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue secuestrado este sábado a la madrugada, tras una intervención militar de EEUU en plena Caracas, capital del país. A la noche llegó a Nueva York para ser juzgado por delitos de narcoterrorismo, según anunció la justicia estadounidense. Poco después de su llegada, se conocieron las primeras imágenes del mandatario derrocado.

En las imágenes, difundidas por el gobierno de los EEUU, se lo ve a Maduro, esposado, y fuertemente custodiado por agente de la DEA, bajando del avión que lo trasladó hasta Nueva York. Luego hay imágenes de él dentro de la cárcel en Brooklyn, donde permanecerá detenido por el momento.

Nicolas Maduro detenido en NY image Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro La vice de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió este sábado como presidenta encargada de su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU. Lo hizo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia local declaró la ausencia forzosa del Presidente de la República. El gobierno de Brasil ya la reconoció como la presidenta interina.

El máximo tribunal dictaminó este sábado a la noche que "la ciudadana Delcy Rodríguez, vice ejecutiva de la república, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. para garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

"Se ordena notificar de inmediato a Delcy Rodríguez, al Consejo de Defensa de la Nación, al alto mando militar y a la asamblea nacional", concluyó el máximo tribunal. Tras el secuestro de Maduro luego de la intervención de EEUU en Venezuela, el Tribunal Supremo le ordenó a Rodríguez, de 56 años, asumir las funciones como presidenta encargada de Venezuela, hasta que se defina la situación jurídica del mandatario detenido. La ahora mandataria exigió la inmediata liberación de su compañero de fórmula en las elecciones del 2024.