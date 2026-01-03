Evitá inconvenientes en tus vacaciones al exterior: cuántos dólares te podés llevar fuera del país + Seguir en









Declarar o no declarar cambia todo: lo que cuenta como efectivo, qué pasa si viajás con menores y cómo evitar multas por tu dólares.

Entre valijas y apuros, un detalle mínimo puede complicar el embarque: el efectivo no viaja “invisible” y conviene salir con la regla clara en la cabeza. Foto: Barrisol

En los aeropuertos, llevar efectivo puede disparar controles por prevención de lavado de dinero, una práctica alentada por el Grupo de Acción Financiera Internacional. En Argentina, ese filtro alcanza al dólar y a otras monedas: si cruzás el umbral de declaración, tenés que informar el monto para evitar demoras y multas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La norma la aplica la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplaza a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Aunque pagues con tarjeta, muchos viajan con billetes “por si acaso”: conocer qué entra en la cuenta y cómo se declara te evita retenciones, multas y un arranque de viaje con estrés.

dolar blue El dólar en la billetera parece inofensivo, pero en el control de equipaje también cuentan otras monedas y papeles de valor: revisar antes de viajar evita sorpresas. Depositphotos Límites de efectivo: con cuántos dólares se puede salir de Argentina La base es simple: la Resolución General 5659/2025 permite egresar (o ingresar) hasta 10.000 dólares en efectivo, o su equivalente en otras monedas, cuando tenés 16 años o más, o si sos menor emancipado. El límite corre por persona: una pareja puede llevar más en total, siempre que cada uno transporte su parte.

Si viajás con chicos, hay un detalle que suele pasarse por alto. Para los menores de 16 años no emancipados, el tope baja a 5.000 dólares (o equivalente). Y ojo: para calcular el monto se toma el tipo de cambio comprador del Banco Nación del último día hábil previo al viaje, por lo que también entran en la cuenta los pesos que lleves, convertidos a moneda estadounidense.

Además de billetes, la regla alcanza otras formas de “valor” que a veces se usan para moverse con plata: cheques, pagarés y metales preciosos amonedados. Por eso, aunque no lleves fajos, igual conviene repasar qué llevás encima y cuánto suma, para no cruzar el umbral sin darte cuenta.

El problema grande aparece si excedés el límite y no lo declarás. La Procelac advirtió que, si ocultás dinero para esquivar el control, puede encuadrar como contrabando y derivar en decomiso y pena de prisión. Si no hay ocultamiento pero omitís la declaración del excedente, se considera una infracción al régimen de equipaje: además del decomiso de lo que supera el tope, pueden aplicarte una multa que multiplica ese excedente. Qué hacer si necesitás llevar más Si necesitás viajar con un monto igual o superior a 10.000 dólares, la salida “a la vista” en efectivo deja de ser una opción segura: el trámite exige declaración ante el servicio aduanero. Para el egreso se usa el formulario OM 2250-B, disponible en el micrositio de viajeros de ARCA, y el cálculo del equivalente vuelve a depender del tipo de cambio comprador del Banco Nación del día hábil anterior. En la práctica, para mover sumas por encima del tope, la recomendación es canalizar la operación a través de entidades financieras y cambiarias autorizadas y llevar respaldo del origen de los fondos, para evitar retenciones y sumarios. Y no te quedes solo con la regla local: muchos destinos manejan umbrales parecidos para ingresar dinero, pero piden explicaciones distintas cuando detectan montos altos.

Temas Dólar