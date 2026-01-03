Javier Milei sobre Nicolás Maduro: "Era un usurpador del poder, tiene que asumir Edmundo González Urrutia"

El mandatario manifestó nuevamente su apoyo al accionar de EEUU. Además, aseguró que el líder venezolano es "terrorista y narcotraficante".

El presidente, Javier Milei volvió a destacar el operativo militar de EEUU en Venezuela y al prestar declaraciones resaltó: "Estamos viviendo la caída de un dictador" . Esta madrugada una acción militar en Caracas capturó a Nicolás Maduro y su esposa .

En declaraciones televisivas, el jefe de Estado tildó a Maduro de "terrorista y narcotraficante" y adelantó que ante Naciones Unidas, la Argentina tendrá "un apoyo total" a la moción de EEUU .

El Presidente afirmó sobre la situación de Venezuela: "Lo que hay que comprender es que significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones y en la última elección fue derrotado muy fuertemente , y aún así quizo quedarse aferrado al poder. Estamos viviendo la caída de un dictador ".

"Pero la línea por la cual EEUU hace esta operación es porque Maduro es un narcoterrorista que tiene conexiones profundas, por ejemplo, con el partido socialista español. También ha tenido interferencias electorales en Argentina, en Colombia , en México y Bolivia ", agregó Milei.

En ese sentido, acusó a Maduro de distintas acciones: "Tiene como fuentes de ingresos el narcotráfico que deriva del Cartel de los Soles . Tiene estrategias de infiltración vía migración masiva llegada a carteles, alianzas con ONG wokes para impulsar la izquierda en el mundo, vínculos con Irán , con Hezbollah , ha dado apoyo logístico a Hamas , ha financiado a la guerrilla en Colombia, ha participado en operaciones de lavado de dinero a gran escala".

"Tiene un rol similar al que tenía Cuba en los ´70, exportando el comunismo y el terrorismo a la región. De hecho, Cuba es el cerebro de lo que es el socialismo del SXXI", agregó.

Luego advirtió: "Además, Maduro tiene corrupción infinita en las distintas empresas públicas con todo el proceso de expropiaciones que comenzó con Hugo Chávez. Por lo tanto, esta es una excelente noticia para el mundo libre, no solo por la cantidad enorme de venezolanos que tuvieron que huir del régimen, también por los que han padecido el régimen, en términos de pobreza, inflación, alimentación y pérdida de peso, en términos de violencia, persecusión y tortura".

"Esto no es solo bueno para Venezuela, también es bueno para la región. Porque esta franquicia se extendió por toda América Latina y ha contaminado el continente, no solo con ideas perversas y siniestras para la libertad, sino que además ha traido mucha violencia", destacó Milei.

También advirtió que el gobierno venezolano "no solo apoya a los que son del socialismo del siglo XXI, sino que a sus opositores los persiguen. Tienen un manual de ataque. Yo lo he sufrido en la campaña de 2023 con todas las letras".

"Está marcado quién está de un lado y del otro. Estamos hablando de un terrorista y un narcotraficante", sentenció el Presidente en declaraciones televisivas.

Javier Milei pidió la asunción de Edmundo González Urrutia

Tras apuntar contra Nicolás Maduro, el mandatario argentino afirmó que “con esto queda muy debilitado el régimen” por lo que "debería asumir Edmundo González Urrutia quien es el verdadero presidente”.

Edmundo González Urrutia 1200.jpg Milei pidió por la asunción de Edmundo González Urrutia. Archivo

“Apoyo total a Estados Unidos, apoyo total a la moción de EEUU, no tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos”, enfatizó.

Posteriormente, el líder libertario aseguró que "los cómplices del régimen deberían seguir la misma suerte que Maduro". Y aseveró que mantiene un diálogo y una amistad con María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz.

No obstante, Milei admitió que todavía no pudo hablar con ningún referente opositor en Venezuela, nicon Macharo ni con González Urrutia, ya que ellos deben estar “resolviendo cuestiones vitales”.

Donald Trump anunció que EEUU capturó a Nicolás Maduro

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que el país norteamericano capturó a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó de Venezuela. Sucedió después de las operaciones de la administración republicana contra Caracas y otras ciudades aledañas.

Mensaje Trump El mensaje de Donald Trump.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!“, expresó Trump en su red social.

Además, durante la madrugada, en una breve entrevista telefónica con The New York Times, el republicano volvió a calificar la operación como “brillante”.